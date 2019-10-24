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Стало відомо, коли в Києві розсіється смог

STYLERЖиття    24.10.2019 - 16:49
Стало відомо, коли в Києві розсіється смог
Смог у Києві (фото: РБК-Україна)

Аномальний туман продовжує накривати столицю України

Смог у Києві стоїть вже декілька днів поспіль, серйозно ускладнюючи рух, як наземного, так і повітряного транспорту. Крім того, наявність аномального туману викликає занепокоєння українців за своє здоров'я.

Про те, звідки взялася дивна суміш туману, пилу і шкідливих викидів, і коли це явище зникне, йдеться в сюжеті Сніданку з 1+1. Варто відзначити, що в дивний смог занурилися також багато інших українських міст.

Українці панікують в соцмережах, а вчені вважають, що першопричиною є температурна аномалія жовтня 2019 року. Тепле повітря знизу піднімається вгору, а на його місце приходить холодна маса.

"Чим вище різниця, тим більш ефективний рух. Тим більше "вертикальне провітрювання" міста або Землі", - упевнений учений Микола Чураєв.

Стало відомо, коли в Києві розсіється смог

Смог у Києві (фото: РБК-Україна)

А у великих містах смог посилюється через велику кількість висоток, що ускладнює рух повітря. Повітряний потік, стикаючись з висотною спорудою починає завихрятися, утворюючи мікровихрі, які заважають відходу смогу.

Через це чадний газ від автотранспорту, викиди ТЕЦ, дим від спалювання листя і від пожеж на торфовищах залишається в нижніх шарах.

Смог піде з Києва та інших великих міст разом з похолоданням. Синоптики ж одноголосно стверджують, що воно настане у понеділок, 28 жовтня.

Смог і туман піде з України разом з похолоданням (відео: YouTube/Сніданок з 1+1)

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