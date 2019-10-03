Стало известно, какой фильм в Украине снимет Том Круз

Легендарный голливудский актер Том Круз прибыл в Украину по приглашению Владимира Зеленского. Во время визита актер, наиболее известный по франшизе "Миссия невыполнима", прогулялся по Киевскому метрополитену, Потемкинской лестнице в Одессе, а также оценил уникальную архитекутуру Львова.

Том Круз лично подыскивает в Украине локации для нового фильма. Речь идет о новом шпионском экшене, пишет Апостроф, ссылаясь на пресс-службу администрации Одесского морского порта.

Стоит отметить, что особое внимание актер уделил Одессе - он со своей продюсерской группой посетил терминал порта, оценил виды на грузовые причалы, побывал в 22-этажной гостинице "Одесса", а также на одной из главных достопримечательностей города - Потемкинской леснице.

Том Круз в Украине (фото: соцсети)

Поклонники предполагают, что речь идет о съемках седьмого и восьмого эпизодов главной франшизы актера - "Миссия невыполнима". В подтверждение этому может быть факт, что Тома Круза во время "экскурсии по Украине" сопровождал режиссер и сценарист Кристофер МакКуорри, который работает над новыми эпизодами.

Предварительно предполагается, что фильм "Миссия невыполнима 7" выйдет 23 июля 2021 года, а фильм "Миссия невыполнима 8" - 5 августа 2022 года.

К слову, во время визита в Киев Том Круз встретился с Виталием Кличко и посетил новый пешеходный стеклянный мост, который в народе уже прозвали "мостом Кличко".

На мосту актера ждал приятный сюрприз. Украинские музыканты B&B project исполнили саундтрек из "Миссия невыполнима" на бандуре и аккордеоне.

Том Круз в Украине (Кристофер МакКуорри слева, фото: соцсети)

Актер был удивлен, и с его лица не сходила улыбка. Когда ребята закончили исполнение, он подошел к ним и пожал руки.

"Это было очень классно", - произнес Круз.

Том Круз в Украине (видео: YouTube/B&B Project)