Стало відомо, який фільм в Україні зніме Том Круз

Легендарний голлівудський актор Том Круз прибув в Україну на запрошення Володимира Зеленського. Під час візиту актор, найбільш відомий по франшизі "Місія нездійсненна", прогулявся по Київському метрополітену, Потьомкінських сходах в Одесі, а також оцінив унікальну архитекутуру Львова.

Том Круз особисто підшукує в Україні локації для нового фільму. Мова йде про новий шпигунський екшен, пише Апостроф, посилаючись на прес-службу адміністрації Одеського морського порту.

Варто відзначити, що особливу увагу актор приділив Одесі - він зі своєю продюсерською групою відвідав термінал порту, оцінив види на вантажні причали, побував у 22-поверховому готелі "Одеса", а також на одній з головних пам'яток міста - Потьомкінських сходах.

Том Круз в Україні (фото: соцмережі)

Шанувальники припускають, що мова йде про зйомки сьомого і восьмого епізодів головної франшизи актора - "Місія нездійсненна". На підтвердження цього може бути факт, що Тома Круза під час "екскурсії по Україні" супроводжував режисер і сценарист Крістофер МакКуоррі, який працює над новими епізодами.

Попередньо передбачається, що фільм "Місія нездійсненна 7" вийде 23 липня 2021 року, а фільм "Місія нездійсненна 8" - 5 серпня 2022 року.

До речі, під час візиту в Київ Том Круз зустрівся з Віталієм Кличком і відвідав новий пішохідний скляний міст, який в народі вже прозвали "мостом Кличка".

На мосту актора чекав приємний сюрприз. Українські музиканти B&B project виконали саундтрек з "Місія нездійсненна" на бандурі та акордеоні.

Том Круз в Україні (Крістофер Маккуоррі зліва, фото: соцмережі)

Актор був здивований, і з його обличчя не сходила усмішка. Коли музиканти закінчили виконання, він підійшов до них і потиснув руки.

"Це було дуже класно", - сказав Круз.

Том Круз в Україні (відео: YouTube/B&B Project)