ru ua
Ср, 08 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Стало известно, к какому врачу украинцы чаще всего обращаются во время войны

Новина українською →
Среда 08 июня 2022 14:37
Стало известно, к какому врачу украинцы чаще всего обращаются во время войны Украинцы реже обращаются к врачам во время войны (фото: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

С начала полномасштабного вторжения России в нашу страну, украинцы стали меньше обращаться к врачам, и топ самых востребованных специалистов тоже изменился. Об этом свидетельствует статистика одной из крупных медицинских сетей. Однако, судя по всему, подобная ситуация также и в десятках популярных клиник Киева и других городов...

К кому за медицинской помощью сегодня чаще всего обращаются украинцы - читайте ниже в материале Styler.

Какие врачи сейчас самые востребованные среди украинцев

На сегодня наиболее востребованы терапевты и семейные врачи. Так было и до 24 февраля 2022 года. Однако количество обращений к таким специалистам значительно уменьшилось.

Вместе с тем количество обращений за помощью невропатолога возросло едва ли не больше всего. Пациенты обращаются к врачам с жалобами на нарушения сна, хроническую головную боль и боль в спине из-за постоянного стресса, высокой тревоги.

Участились и обращения к урологу - консультации этих специалистов теперь также в топ-5, вытеснив с этой позиции гастроэнтерологов.

Стало известно, к какому врачу украинцы чаще всего обращаются во время войны

Топ-5 врачей среди взрослых

Невролог является одним из самых востребованных медицинских специалистов как у детей, так и у взрослых.

Лидирует же по количеству "детских" обращений врач-педиатр.

Стало известно, к какому врачу украинцы чаще всего обращаются во время войны

Топ-5 врачей среди детей

Как изменился портрет пациента

"Раньше среди взрослых пациентов сети преобладали женщины, которые составляли 58% от общего количества клиентов, теперь они составляют ровно половину", - рассказали нам в пресс-службе медицинской сети "Добробут".

Там говорят, что вместе с тем увеличилось количество пациентов-мужчин - оно выросло на 8% и составляет сегодня 50%.

А вот количество маленьких посетителей заметно уменьшилось - детей стало на 9% меньше среди пациентов.

"До нападения РФ доля детей среди пациентов составляла 26%, в апреле 2022 - 17%", - добавили в клинике.

Стало известно, к какому врачу украинцы чаще всего обращаются во время войны

Мужчины чаще обращаются к врачам

Общее же количество пациентов сейчас составляет 17% от довоенной.

"Если в феврале 2022 в сети обратились за медицинские услуги свыше 55 тысяч человек, то уже в марте - 2,5 тысячи. Но уже в апреле этот показатель вырос до 9,2 тысяч. Поэтому наблюдаем тенденцию к росту", - рассказали медики.

Стало известно, к какому врачу украинцы чаще всего обращаются во время войны

Украинцы реже обращаются за помощью к врачам

Ранее мы подробно рассказывали о том, какие медицинские услуги в Украине обязаны предоставить бесплатно.

А также давали инструкцию того, что делать, если врачи отказываются безвозмездно оказывать помощь пациентам.

Напомним, на днях врачи назвали 5 неочевидных признаков рака кожи.

Читайте РБК-Украина в Google News
медицинская помощь
LITE
Эти 10 вещей нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее
Эти 10 вещей нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее