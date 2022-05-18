Бесплатные медицинские услуги для украинцев: какую помощь должны оказать

Украинцы после проведения медреформы получили право на бесплатные медицинские услуги. В список этих услуг входит первичная помощь, экстренная, амбулаторные услуги, стационарные, реабилитация и паллиативная помощь, а также помощь при родах.

Какие именно медицинские услуги входят в бесплатный пакет и какое условие для их получения является обязательным - читайте ниже.

Все бесплатные медицинские услуги в Украине оказываются по пакету гарантии Минздрава.

Чтобы вам предоставили помощь в лечебном учреждении бесплатно, вам нужно не так уж и много: быть гражданином Украины и узнать, есть ли в том медицинском учреждении, куда вы обратились за помощью, договор с НСЗУ (Национальная служба здоровья Украины).

Что входит в гарантированный пакет:

Первичная медицинская помощь: семейный врач, терапевт и педиатр

Экстренная медицинская помощь: догоспитальные услуги

Амбулаторно-поликлинические услуги: консультации профильных врачей (лор, гастроэнтеролог, гинеколог, психиатр, стоматолог). Также сюда входят всевозможные виды обследований (лабораторные, инструментальные, функциональные), плановая и экстренная (неотложная) стоматологическая помощь, малые хирургические вмешательства.

Стационарная помощь: проведение операций взрослым и детям по направлениям - травматология, отоларингология, ортопедия, сосудистая хирургия, урология, нейрохирургия, онкология. А также помощь в режиме стационара с не хирургическими (соматическими) заболеваниями: акушерство, кардиология, аллергология, неврология, педиатрия, инфекционные болезни.

Медицинская реабилитация: помощь пациентам с заболеваниями в подостром и восстановительных периодах. В этот же пакет попадают взрослые и дети от трех лет с поражениями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, дети, которые родились преждевременно или больные.

Паллиативная медицинская помощь: уход и обслуживание неизлечимых больных (поддержание жизнедеятельности, консультирование, обезболивание, психологическая помощь пациентам и их семьям).

В двойном размере деньги выделяются на такие виды помощи:

Инфаркт миокарда: диагностика, проведение ангиографии, реканализация, стентирование, катетеризация коронарных артерий сердца и восстановление кровотока по инфаркт-зависимой терапии, медикаментозное обеспечение и реабилитация в остром периоде.

Острый мозговой инсульт (нарушение мозгового обращения): своевременное диагностирование, лечение и ранняя реабилитация, проведение системной тромболитической терапии, МСКТ и МРТ.

Роды: медицинская помощь при естественных родах и кесаревом сечении (с согласия родителей), проведение первичной реанимации и стабилизация состояния новорожденных (при осложнениях).

Сложная неонатальная помощь: первичный осмотр, интенсивная терапия, респираторная поддержка, парентеральное питание, выхаживание новорожденных, проведение и исследование скринингов, транспортировка ребенка выездной неонатальной бригадой.

Онкоскрининг: раннее выявление новообразований. В этот пакет входит маммография, гистероскопия, бронхоскопия, колоноскопия, цистоскопия, эзофагогастродуоденскопия.

Бесплатная диагностика рака доступна для тех пациентов, которые находятся в группе риска.

До начала военных действий в Украине большинство бесплатных услуг оказывались на основании направления семейного врача. Сейчас в большинстве больниц вам окажут помощь даже без направления.