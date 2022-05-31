Что делать, если медицинскую помощь отказываются предоставить бесплатно

Это предоставление необходимой медицинской помощи и лекарственных средств, которые предусмотрены Программой медицинских гарантий бесплатно.

В Украине медицинскую помощь в большинстве случаев должны предоставлять бесплатно. Есть полный перечень таких услуг, который гарантирован государством.

Как действовать, если в больнице начинают требовать деньги или отказывают в бесплатной медицинской помощи, рассказали в НСЗУ.

Война - это не причина, по которой у пациента могут требовать деньги за предоставленные услуги или лекарства. Если вы убедились в том, что ваши права нарушают или требуют деньги за услуги, которые должны быть бесплатными - подавайте официальную жалобу.

Алгоритм действий

1. Если в помощи отказывает врач - пишите жалобу главному врачу (медицинскому директору) медицинского учреждения о неправомерных действиях медика.

2. Если в помощи отказывают на уровне руководства больницы, напишите жалобу в Департамент охраны здоровья в вашем городе или регионе. Или владельцу медицинского заведения - соответствующему органу местной власти. Обычно в названии больницы указано, кто ее владелец.

3. Если проблему не получается решить на местном уровне, обращайтесь в НСЗУ: через контакт-центр или на почтовый адрес в г. Киев, проспект Степана Бандеры, 19, индекс 04073.

Также можно отправить жалобу на электронный адрес: info@nszu.gov.ua

Горячие линии

Контактный центр Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) 16-77

Горячая линия Министерства охраны здоровья Украины

0 800 505 201

0 800 60 20 19

Горячая линия правительства 15-45