Стало известно, где и когда именно пройдет Евровидение 2022: фото места проведения

Евровидение 2022 состоится в Турине весной - с 10 по 14 мая. Италия примет конкурс в третий раз после Неаполя (1965 год) и Рима (1991 год).

Когда и где именно пройдет популярный песенный конкурс - смотрите и читайте в материале Styler далее.

Где пройдет Евровидение 2022

Евровидение 2022 пройдет в мае в Турине. Принимать конкурсантов и меломанов будет многофункциональная спортивно-концертная арена "Пала-Альпитур" (Pala Alpitour). Площадь арены, которая вмещает 16 600 зрителей, составляет более 30 квадратных метров.

Арена "Пала-Альпитур" в Турине (фото: palaalpitour.it)

"Турин - идеальный город-хозяин для проведения 66-го конкурса Евровидение. Как мы увидели во время зимних Олимпийских игр 2006 года, "Пала-Альпитур" имеет все необходимое для проведения глобального события такого масштаба... Это будет первый конкурс Евровидение, который состоится в Италии за последние 30 лет, и вместе мы сделаем его особенным", - цитирует исполнительного руководителя Евровидения Мартина Эстердала официальный сайт конкурса.

Концерт на "Пала-Альпитур" в Турине (фото: facebook.com/palaalpitour)

"Мы счастливы, что Евровидение состоится в Турине. Город имеет все характеристики для проведения такого престижного мероприятия. Выбор, сделанный компанией Rai вместе с ЕВС, был нелегким ввиду очень высокого уровня городов-претендентов..." - сказал гендиректор итальянской телекомпании Rai Карло Фуортес.

На этой арене кроме громких спортивных мероприятий также проходили концерты таких звезд, как Брюс Спрингстин, R.E.M., Green Day, Depeche Mode, Lady Gaga, Боб Дилан и других.

Когда будет Евровидение 2022

В следующем году в рамках Евровидения традиционно состоится три шоу: два полуфинала и большой финал. Вот график:

первый полуфинал - 10 мая

второй полуфинал - 12 мая

Большой финал - 14 мая

Все выступления будут начинаться в 21:00 по киевскому времени.

Кто будет участвовать в Евровидении 2022 точно

Но сегодня участие в конкурсе подтвердили 33 страны:

Албания

Австралия

Азербайджан

Бельгия

Болгария

Хорватия

Чехия

Дания

Эстония

Финляндия

Франция

Грузия

Германия

Греция

Исландия

Ирландия

Израиль

Италия

Латвия

Литва

Мальта

Нидерланды

Норвегия

Польша

Португалия

Румыния

Сан-Марино

Сербия

Словения

Испания

Швеция

Швейцария

Украина

При этом организаторы напомнили, что этот список может быть изменен.

Страны-участницы Евровидения 2022

Где купить билеты?

Билеты на песенное действо обычно поступают в продажу в ноябре/декабре. Поэтому, желанные билетики меломаны смогут приобрести в конце 2021 года. Конечно, если не случится никаких форс-мажоров.

Когда именно билеты появятся в продаже, и какой будет их цена - точно не знают даже организаторы конкурса.

"Начало продаж билетов зависит от нескольких факторов: нужно выбрать город и арену, выбрать билетное агентство, спроектировать план трибун, дизайн сцены, размещение камер и тому подобное", - говорят представители ЕВС.

Добавим, что билеты на Евровидение 2021 стоили от 40 до 245 евро. Самые дорогие тикеты продавались на Гранд-финал Евровидения 2019, который проходил в Израиле. Тогда стоимость некоторых билетов достигала 415 евро.

Добавим, что проведение Евровидения 2022 в Италии стало возможным после победы группы Maneskin с песней "Zitti E Buoni" на нынешнем конкурсе, состоявшемся в середине мая в Роттердаме.