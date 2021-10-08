Стало відомо, де і коли саме пройде Євробачення 2022: фото місця проведення

Євробачення 2022 відбудеться у Турині навесні - з 10 по 14 травня. Італія прийматиме конкурс утретє після Неаполя 1965 року та Риму 1991 року.

Коли і де саме пройде популярний пісенний конкурс - дивіться і читайте у матеріалі Styler далі.

Де пройде Євробачення 2022

Євробачення 2022 пройде у травні в Турині. Прийматиме конкурсантів та меломанів багатофукціональна спортивно-концертна арена "Пала-Альпітур" (Pala Alpitour). Площa арени, яка вміщує 16 600 глядачів, становить більше 30 квадратних метрів.

Арена "Пала-Альпітур" в Турині (фото: palaalpitour.it)

"Турин - ідеальне місто-господар для проведення 66-го конкурсу Євробачення. Як ми побачили під час зимових Олімпійських ігор 2006 року, "Пала-Альпітур" має все необхідне для проведення глобальної події такого масштабу... Це буде перший конкурс Євробачення, який відбудеться в Італії за останні 30 років, і разом ми зробимо його особливим'', - цитує виконавчого керівника Євробачення Мартіна Естердала офіційний сайт конкурсу.

Концерт на "Пала-Альпітур" в Турині (фото: facebook.com/palaalpitour)

"Ми щасливі, що Євробачення відбудеться у Турині. Місто має всі характеристики для проведення такого престижного заходу. Вибір, зроблений компанією Rai разом з ЄМС, був нелегким з огляду на дуже високий рівень міст-претендентів..." - сказав гендиректор італійської телекомпанії Rai Карло Фуортес.

На цій арені окрім гучних спортивних заходів також проходили концерти таких зірок, як Брюс Спрінгстін, R.E.M., Green Day, Depeche Mode, Lady Gaga, Боб Ділан та інших.

Коли буде Євробачення 2022

Наступного року у рамках Євробачення традиційно відбудеться три шоу: два півфінали та Великий фінал. Ось графік:

перший півфінал - 10 травня

другий півфінал - 12 травня

Великий фінал - 14 травня

Усі виступи будуть розпочинатися о 21:00 за київським часом.

Хто братиме участь у Євробаченні 2022 точно

Та сьогодні участь у конкурсі підтвердили 33 країни:

Албанія

Австралія

Азербайджан

Бельгія

Болгарія

Хорватія

Чехія

Данія

Естонія

Фінляндія

Франція

Грузія

Німеччина

Греція

Ісландія

Ірландія

Ізраїль

Італія

Латвія

Литва

Мальта

Нідерланди

Норвегія

Польща

Португалія

Румунія

Сан-Марино

Сербія

Словенія

Іспанія

Швеція

Швейцарія

Україна

При цьому організатори нагадали, що цей список може бути зміненим.

Країни-учасниці Євробачення 2022

Де купити квитки?

Квитки на пісенне дійство зазвичай надходять у продаж у листопаді/грудні. Тому, омріяні квиточки меломани зможуть придбати вкінці 2021 року. Звісно, якщо не трапиться ніяких форс-мажорів.

Коли саме квитки з'являться у продажу, та якою буде їхня ціна - точно не знають навіть організатори конкурсу.

"Початок продажу квитків залежить від кількох факторів: потрібно вибрати місто та арену, вибрати квиткове агентство, спроектувати план трибун, дизайн сцени, розміщення камер тощо", - кажуть представники ЄМС.

Додамо, що квитки на Євробачення 2021 коштували від 40 до 245 євро. Найдорожчі тікети продавалися на Гранд-фінал Євробачення 2019, який проходив у Ізраїлі. Тоді вартість деяких квитків сягала 415 євро.

Додамо, що проведення Євробачення 2022 у Італії стало можливим після перемоги гурту Maneskin з піснею "Zitti E Buoni" на цьогорічному конкурсі, що відбувся в середині травня у Роттердамі.