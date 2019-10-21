Стало известно об еще одной болезни Заворотнюк: всплыли подробности

Анастасия Заворотнюк активно лечится в престижной частной клинике на Рублевке в РФ от тяжелого онкологического заболевания. Однако это не первая болезнь, с которой столкнулась звезда сериала "Моя прекрасная няня" - ранее актриса серьезно страдала манией преследования, которая изводила ее на протяжение целых четырех лет.

Персекуторный бред согласно медицинским описаниям этого расстройства может вызывать у больного недоверчивость, замкнутость, самоизоляцию и приступы агрессии. В Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) бред преследования указан под кодом MB26.07.

Анастасия Заворотнюк (фото: facebook.com.Zavorotnyuk71)

Анастасия стала жертвой подобной мании именно из-за огромной известности, буквально свалившейся ей на голову после исполнения роли Вики Прутковской в "Няне". Так, молодая актриса оказалась психологически не готовой к настырным папарацци, которые преследовали ее по пятам в надежде раздобыть очередную "сенсацию".

Добавим, что этот период времени совпал также с конфликтом между Заворотнюк и Олегом Табаковым, в результате чего ей пришлось покинуть театр-студию, и процессом развода в 2006 году со своим вторым мужем бизнесменом Дмитрием Стрюковым.

Ко всему прочему "служебный" роман Анастасии с партнером по сериалу актером Сергеем Жигуновым также сопровождался ссорами и разногласиями.

Как признавалась Заворотнюк ранее в интервью, ей приходилось сидеть дома - почти как затворница - из-за боязни выйти на улицу из-за навязчивых работников СМИ. Паралельно в прессе то и дело появлялись материалы о якобы бесконечных сменах Анастасией любовников, в которых "записывали" чуть ли не каждого нового партнера.

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk)

Звезда "Няни" рассказывала, что ощущала себя загнанной в угол и жаловалась на невыносимое чувство страха. Доверяла актриса тогда только членам семьи и нескольким подругам.

Также Заворотнюк решила не прибегать к услугам психотерапевтов, так как ранее уже имела неприятный опыт такой "помощи" - она обращалась к одному специалисту после развода со Стрюковым, но тот просто выкачивал из успешной актрисы деньги, не оказав никакой помощи.

4 года стресса и депрессии закончились после встречи с Петром Чернышевым, с которым Анастасия вновь почувствовала себя счастливой и смогла избавиться от болезненной мании преследования. 22 сентября 2008 года фигурист стал новым мужем Заворотнюк и отцом ее младшей дочери Милы, родившейся в октябре 2018-го.

Cемья Анастасии Заворотнюк (instagram.com/a_zavorotnyuk)