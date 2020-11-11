Стало известно, будут ли работать парикмахерские и салоны красоты во время карантина выходного дня

С этой субботы, 14 ноября, в Украине вводится карантин выходного дня. Теперь еженедельно в субботу и воскресенья будут закрыты многие заведения, включая парикмахерские и салоны красоты.

Об этом "Стране" сообщил источник в правительстве. Стоит отметить, что пока карантин выходного дня вводится на три недели до 30 ноября, но его могут продлить.

Кроме того, в Украине перестал действовать адаптивный карантин, и вместо него по всей стране вводится "оранжевый" уровень карантина.

Во время карантина выходного дня будут закрыты

Заведения общественного питания, купить еду можно будет только на вынос;

Строительные магазины и магазины потребительских товаров;

Торгово-развлекательные центры;

Спортзалы, фитнес-центры и бассейны;

Гостиницы, кроме тех, которые выполняют социальные функции;

Также запрещены массовые мероприятия.

Работать будут

Супермаркеты и продуктовые магазины;

Аптеки и ветеринарные аптеки;

Общественный транспорт;

Автозаправочные станции;

Банки;

Разрешено гулять в парках.

Напомним, в Украине отменили большинство операций и госпитализацию больных. В Минздраве отметили, что ургентных пациентов будут госпитализировать и назвали список операций, которые будут проводить во время пандемии.

Ранее украинцам рассказали о новых правилах и штрафах за неношение масок.