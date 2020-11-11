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В Украине ужесточили карантин: какие ограничения начнут действовать с 14 ноября

Среда 11 ноября 2020 15:53
В Украине ужесточили карантин: какие ограничения начнут действовать с 14 ноября
Карантин (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В Украине вводят карантин выходного дня

В Украине с субботы, 14 ноября, вводится карантин выходного сроком на три недели. Предварительно он продлится до 30 ноября. Новые ограничения будут действовать еженедельно с 00:00 субботы до 00:00 воскресенья.

Соответствующее решение Кабмин принял в среду, 11 ноября. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Что будет закрыто

  • Заведения общественного питания, будет доступна только еда на вынос;
  • Строительные магазины и магазины потребительских товаров;
  • ТРЦ;
  • Спортзалы, фитнес-центры и бассейны.
  • Гостиницы, кроме тех, которые выполняют социальные функции;
  • Также запрещается проводить массовые мероприятия.

Что будет работать

  • Супермаркеты и продуктовые магазины.
  • Аптеки и ветеринарные аптеки.
  • Общественный транспорт.
  • Автозаправочные станции;
  • Финучреждения для населения;
  • Разрешены прогулки в парках.

В будние дни будут действовать следующие ограничения

  • По всей стране будут ограничения, которые действовали в "оранжевой зоне";
  • Запрет работы заведений общественного питания с 22:00 до 7:00, кроме как на вынос;
  • Запрет всех развлекательных заведений, дискотек и т.д.;
  • Запрещена перевозка стоячих пассажиров;
  • Запрещены мероприятия, с участием более 20 человек, кроме отдельных мероприятий без зрителей;
  • Запрещена работа кинотеатров и заведений, места которых заполнены на более 50%;
  • Запрещено обучение в группах более 20 человек, или в случае если на самоизоляции более 50% человек;
  • Спортзалы и фитнесзалы, если нельзя обеспечить 20 кв.м. на одного человека.

Также правительство предлагает установить приоритетное время с 10:00 до 12:00 для обслуживания лиц пожилого возраста и инвалидов в центрах предоставления админуслуг.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, карантин выходного дня позволит избежать стремительный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и зафиксировать ее на текущем уровне.

Напомним, академик НАН рассказал, как точно определить наличие коронавируса.

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