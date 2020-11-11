В Украине ужесточили карантин: какие ограничения начнут действовать с 14 ноября
Среда 11 ноября 2020 15:53
Новина українською
Карантин (коллаж: РБК-Украина)
В Украине вводят карантин выходного дня
В Украине с субботы, 14 ноября, вводится карантин выходного сроком на три недели. Предварительно он продлится до 30 ноября. Новые ограничения будут действовать еженедельно с 00:00 субботы до 00:00 воскресенья.
Соответствующее решение Кабмин принял в среду, 11 ноября. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
Что будет закрыто
- Заведения общественного питания, будет доступна только еда на вынос;
- Строительные магазины и магазины потребительских товаров;
- ТРЦ;
- Спортзалы, фитнес-центры и бассейны.
- Гостиницы, кроме тех, которые выполняют социальные функции;
- Также запрещается проводить массовые мероприятия.
Что будет работать
- Супермаркеты и продуктовые магазины.
- Аптеки и ветеринарные аптеки.
- Общественный транспорт.
- Автозаправочные станции;
- Финучреждения для населения;
- Разрешены прогулки в парках.
В будние дни будут действовать следующие ограничения
- По всей стране будут ограничения, которые действовали в "оранжевой зоне";
- Запрет работы заведений общественного питания с 22:00 до 7:00, кроме как на вынос;
- Запрет всех развлекательных заведений, дискотек и т.д.;
- Запрещена перевозка стоячих пассажиров;
- Запрещены мероприятия, с участием более 20 человек, кроме отдельных мероприятий без зрителей;
- Запрещена работа кинотеатров и заведений, места которых заполнены на более 50%;
- Запрещено обучение в группах более 20 человек, или в случае если на самоизоляции более 50% человек;
- Спортзалы и фитнесзалы, если нельзя обеспечить 20 кв.м. на одного человека.
Также правительство предлагает установить приоритетное время с 10:00 до 12:00 для обслуживания лиц пожилого возраста и инвалидов в центрах предоставления админуслуг.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, карантин выходного дня позволит избежать стремительный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и зафиксировать ее на текущем уровне.
Напомним, академик НАН рассказал, как точно определить наличие коронавируса.
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