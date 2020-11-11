В Украине ужесточили карантин: какие ограничения начнут действовать с 14 ноября

Карантин (коллаж: РБК-Украина)

В Украине вводят карантин выходного дня

В Украине с субботы, 14 ноября, вводится карантин выходного сроком на три недели. Предварительно он продлится до 30 ноября. Новые ограничения будут действовать еженедельно с 00:00 субботы до 00:00 воскресенья.

Соответствующее решение Кабмин принял в среду, 11 ноября. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Что будет закрыто

Заведения общественного питания, будет доступна только еда на вынос;

Строительные магазины и магазины потребительских товаров;

ТРЦ;

Спортзалы, фитнес-центры и бассейны.

Гостиницы, кроме тех, которые выполняют социальные функции;

Также запрещается проводить массовые мероприятия.

Что будет работать

Супермаркеты и продуктовые магазины.

Аптеки и ветеринарные аптеки.

Общественный транспорт.

Автозаправочные станции;

Финучреждения для населения;

Разрешены прогулки в парках.

В будние дни будут действовать следующие ограничения

По всей стране будут ограничения, которые действовали в "оранжевой зоне";

Запрет работы заведений общественного питания с 22:00 до 7:00, кроме как на вынос;

Запрет всех развлекательных заведений, дискотек и т.д.;

Запрещена перевозка стоячих пассажиров;

Запрещены мероприятия, с участием более 20 человек, кроме отдельных мероприятий без зрителей;

Запрещена работа кинотеатров и заведений, места которых заполнены на более 50%;

Запрещено обучение в группах более 20 человек, или в случае если на самоизоляции более 50% человек;

Спортзалы и фитнесзалы, если нельзя обеспечить 20 кв.м. на одного человека.

Также правительство предлагает установить приоритетное время с 10:00 до 12:00 для обслуживания лиц пожилого возраста и инвалидов в центрах предоставления админуслуг.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, карантин выходного дня позволит избежать стремительный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и зафиксировать ее на текущем уровне.

Напомним, академик НАН рассказал, как точно определить наличие коронавируса.