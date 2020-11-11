Стало відомо, чи будуть працювати перукарні та салони краси під час карантину вихідного дня

З цієї суботи, 14 листопада, в Україні вводиться карантин вихідного дня. Тепер щотижня в суботу та неділі буде закрито багато закладів, включаючи перукарні та салони краси.

Про це "Стране" повідомило джерело в уряді. Варто зазначити, що поки карантин вихідного дня вводиться на три тижні до 30 листопада, але його можуть продовжити.

Крім того, в Україні перестав діяти адаптивний карантин, і замість нього по всій країні вводиться "помаранчевий" рівень карантину.

Під час карантину вихідного дня будуть закриті

Заклади громадського харчування, купити їжу можна буде тільки на винос;

Будівельні магазини і магазини споживчих товарів;

Торгово-розважальні центри;

Спортзали, фітнес-центри та басейни;

Готелі, крім тих, які виконують соціальні функції;

Також заборонені масові заходи

Працюватимуть

Супермаркети і продуктові магазини;

Аптеки та ветеринарні аптеки;

Громадський транспорт;

Автозаправні станції;

Банки;

Дозволено гуляти в парках.

Нагадаємо, в Україні скасували більшість операцій і госпіталізацію хворих. У МОЗ зазначили, що ургентних пацієнтів будуть госпіталізувати і назвали список операцій, які будуть проводити під час пандемії.

Раніше українцям розповіли про нові правила і штрафи за неносіння масок.