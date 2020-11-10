В Украине запретили не все операции: в Минздраве дали разъяснение

В Минздраве рассказали, какие услуги будут предоставлять в больницах
В Украине в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом, отменили большинство операций и госпитализацию больных. В Минздраве уточнили, что ургентных пациентов будут госпитализировать и назвали список операций, которые будут проводить во время пандемии.
Как сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья, в больницы будут госпитализировать больных, у которых состояние будет соответствовать критериям, указанным в Постановлении Кабмина № 641 "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19".
В Минздраве также озвучили список операций, которые будут проводить в ближайшее время:
Напомним, ранее мы писали о том, что Степанов рассказал, что попадет под строгий запрет во время карантина выходного дня.
А также рассказывали о том, что в Украине с 9 ноября запретили все плановые госпитализации и операции.