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В Украине запретили не все операции: в Минздраве дали разъяснение

Вторник 10 ноября 2020 14:01
В Украине запретили не все операции: в Минздраве дали разъяснение
В Украине под запрет попали не все операции и госпитализации (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Минздраве рассказали, какие услуги будут предоставлять в больницах

В Украине в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом, отменили большинство операций и госпитализацию больных. В Минздраве уточнили, что ургентных пациентов будут госпитализировать и назвали список операций, которые будут проводить во время пандемии.

Как сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья, в больницы будут госпитализировать больных, у которых состояние будет соответствовать критериям, указанным в Постановлении Кабмина № 641 "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19".

В Минздраве также озвучили список операций, которые будут проводить в ближайшее время:

  • Оказание медицинской помощи вследствие осложнения течения беременности и родов
  • Оказание медпомощи беременным, роженицам, новорожденным
  • Оказание медпомощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими заболеваниями
  • Оказания паллиативной медпомощи в стационарных условиях
  • Оказание плановой медпомощи учреждениями в стационарных условиях
  • Оказание плановой медпомощи учреждениями здравоохранения национального уровня, предоставляющих высокоспециализированную помощь, при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий
  • Проведение других неотложных и срочных мер по госпитализации, если в результате их переноса (отсрочка) существует значительный риск для жизни или здоровья людей

Напомним, ранее мы писали о том, что Степанов рассказал, что попадет под строгий запрет во время карантина выходного дня.

А также рассказывали о том, что в Украине с 9 ноября запретили все плановые госпитализации и операции.

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Новости Украины Жизнь операциягоспитализацияМинистерство здравоохранения Украины

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