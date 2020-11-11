Стало известно, будут ли работать парикмахерские и салоны красоты во время карантина выходного дня

В Украине вводится карантин выходного дня
С этой субботы, 14 ноября, в Украине вводится карантин выходного дня. Теперь еженедельно в субботу и воскресенья будут закрыты многие заведения, включая парикмахерские и салоны красоты.
Об этом "Стране" сообщил источник в правительстве. Стоит отметить, что пока карантин выходного дня вводится на три недели до 30 ноября, но его могут продлить.
Кроме того, в Украине перестал действовать адаптивный карантин, и вместо него по всей стране вводится "оранжевый" уровень карантина.
Напомним, в Украине отменили большинство операций и госпитализацию больных. В Минздраве отметили, что ургентных пациентов будут госпитализировать и назвали список операций, которые будут проводить во время пандемии.
Ранее украинцам рассказали о новых правилах и штрафах за неношение масок.