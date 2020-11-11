Стало відомо, чи будуть працювати перукарні та салони краси під час карантину вихідного дня

В Україні вводиться карантин вихідного дня
З цієї суботи, 14 листопада, в Україні вводиться карантин вихідного дня. Тепер щотижня в суботу та неділі буде закрито багато закладів, включаючи перукарні та салони краси.
Про це "Стране" повідомило джерело в уряді. Варто зазначити, що поки карантин вихідного дня вводиться на три тижні до 30 листопада, але його можуть продовжити.
Крім того, в Україні перестав діяти адаптивний карантин, і замість нього по всій країні вводиться "помаранчевий" рівень карантину.
Нагадаємо, в Україні скасували більшість операцій і госпіталізацію хворих. У МОЗ зазначили, що ургентних пацієнтів будуть госпіталізувати і назвали список операцій, які будуть проводити під час пандемії.
Раніше українцям розповіли про нові правила і штрафи за неносіння масок.