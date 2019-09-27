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Стало известно об аресте Заворотнюк: все подробности

STYLERЖизнь    27.09.2019 - 12:25
Стало известно об аресте Заворотнюк: все подробности
Анастасия Заворотнюк (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Появились подробности ареста Анастасии Заворотнюк за подделку документов

Анастасия Заворотнюк чуть не попала в тюрьму в США. Об этом поведал бывший муж актрисы, которая сейчас в тяжелом состоянии из-за рака мозга пребывает в московской клинике.

По словам бизнесмена Дмитрия Стрюкова, от заключения в Соединенных Штатах звезду "Моей прекрасной няни" спас именно он. Дело в том, что мужчина дал своей законной на то время супруге внушительную сумму денег, чтобы она могла заняться бизнесом в Америке. Анастасия решила податься в сферу недвижимости.

Стало известно об аресте Заворотнюк: все подробности

Анастасия Заворотнюк и Дмитрий Стрюков - ее бывший муж (фото: starhit.ru)

После первых же шагов в новом для себе деле Заворотнюк удалось купить два элитных дома - один в Чикаго, другой - в Лос-Анджелесе.

Но не все оказалось так радужно для новоиспеченной бизнесвумен - ее арестовали американские правоохранители за подделку документов.

"Я сделал все, чтобы спасти Настю. При помощи своих адвокатов вытащил ее, но ей указали на дверь, то есть выгнали из страны", - вспомнил бизнесмен в одном из интервью.

При этом, чтобы Заворотнюк не провела несколько лет за решеткой, Стрюкову пришлось продать всю недвижимость.

Стало известно об аресте Заворотнюк: все подробности

Анастасия Заворотнюк с сыном (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Также экс-супруг Анастасии Заворотнюк рассказал, как они с актрисой стали жертвами вооруженного нападения, которое произошло из-за недобросовестной няни, ухаживавшей за детьми Анастасии и Дмитрия - Анной и Майклом.

Как оказалось уже позже, женщина была сообщницей воров и сообщила им за вознаграждение всю интересующую информацию о состоянии Стрюкова и Заворотнюк. К счастью, никто из семьи во время "налета" не пострадал.

Стало известно об аресте Заворотнюк: все подробности

Анастасия Заворотнюк с нынешним мужем, сыном и старшей дочерью (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

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