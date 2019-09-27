Стало відомо про арешт Заворотнюк: усі подробиці

Анастасія Заворотнюк (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

З'явилися подробиці арешту Анастасії Заворотнюк за підробку документів

Анастасія Заворотнюк ледь не потрапила у в'язницю в США. Про це розповів колишній чоловік актриси, яка зараз у важкому стані через рак мозку перебуває в московській клініці.

За словами бізнесмена Дмитра Стрюкова, від ув'язнення в Сполучених Штатах зірку "Моєї прекрасної няні" спас саме він. Справа в тому, що чоловік дав своїй законній на той час дружині значну суму грошей, щоб вона могла зайнятися бізнесом в Америці. Анастасія вирішила податися в сферу нерухомості.

Анастасія Заворотнюк і Дмитро Стрюков - її колишній чоловік (фото: starhit.ru)

Після перших же кроків у новій для себе справі Заворотнюк вдалося придбати два елітних будинки - один в Чикаго, інший - у Лос-Анджелесі.

Але не все виявилося так райдужно для новоспеченої бізнесвумен - її заарештували американські правоохоронці за підробку документів.

"Я зробив усе, щоб врятувати Настю. За допомогою своїх адвокатів витягнув її, але їй вказали на двері, тобто вигнали з країни", - згадав бізнесмен в одному з інтерв'ю.

При цьому, щоб Заворотнюк не провела кілька років за ґратами, Стрюкову довелося продати всю нерухомість.

Анастасія Заворотнюк з сином (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Також екс-чоловік Анастасії Заворотнюк розповів, як вони з актрисою стали жертвами збройного нападу, який стався через недобросовісну няню, що дивилася за дітьми Анастасії та Дмитра - Анною і Майклом.

Як виявилося пізніше, жінка була спільницею злодіїв і повідомила їм за винагороду всю необхідну інформацію про багатство Стрюкова і Заворотнюк. На щастя, ніхто з сім'ї під час "нальоту" не постраждав.

Анастасія Заворотнюк з нинішнім чоловіком, сином і старшою донькою (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)