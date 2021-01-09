Стала известна судьба "рогатого" протестующего в Капитолии: копье не спасло

Джейкоб Энтони Ченсли из Аризоны (фото: GETTY IMAGES)

В Соединенных Штатах задержали и предъявили обвинение жителю штата Аризона Джейкобу Энтони Ченсли. Предполагается, что именно он был запечатлен в ходе беспорядков в Конгрессе 6 января в меховой шапке с рогами и копьем.

Подробности ареста протестовавших рассказывает издание Forbes.

Джейкоб Энтони Ченсли из Аризоны был арестован в субботу 9 января и обвинен в сознательном проникновении на территорию Капитолия без законного разрешения. Об этом заявили в прокуратуре округа Колумбия. По утверждениям властей именно Джейкоб стал "звездой сетей", временно захватив место главы Капитолия.

Задержанному инкриминируются также насильственное вторжение и нарушение общественного порядка в Капитолии.

Сам Энтони Ченсли сказал ФБР, что он отправился в Вашингтон, округ Колумбия, "по просьбе президента, чтобы все "патриоты " приехали в Вашингтон". Об этом в своем Twitter написал журналист Дэвид Бегно.

Джейкоб Энтони Чансли (фото: twitter.com/DavidBegnaud)

Напомним, 6 января сторонники Трампа организовали акцию протеста возле Капитолия, где американский Конгресс собрался, чтобы утвердить результаты президентских выборов. Протесты переросли в беспорядки и проникновения сторонников Трампа в помещение Капитолия. В результате беспорядков погибли пять человек.

Кроме того, ФБР ищет участников беспорядков в США, а за информацию о причастных к бомбам, которые были найдены в Капитолии, обещают 50 тысяч долларов.