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Стала відома доля "рогатого" протестувальника в Капітолії: спис не врятував

Вашингтон, Субота 09 січня 2021 20:57
Стала відома доля "рогатого" протестувальника в Капітолії: спис не врятував
Джейкоб Ентоні Ченслі з Арізони (фото: GETTY IMAGES)
Автор: Анна Кисельова

У Сполучених Штатах затримали та висунули звинувачення жителю штату Арізона Джейкоб Ентоні Ченслі. Передбачається, що саме він був сфотографований в ході безладів в Конгресі 6 січня в хутряній шапці з рогами та списом.

Подробиці арешту протестувальників розповідає видання Forbes.

Джейкоб Ентоні Ченслі з Арізони був арештований в суботу 9 січня і звинувачений у свідомому проникненні на територію Капітолію без законного дозволу. Про це заявили в прокуратурі округу Колумбія. За твердженнями влади саме Джейкоб став "зіркою мереж", тимчасово захопивши місце глави Капітолію.

Затриманому інкримінують також насильницьке вторгнення і порушення громадського порядку в Капітолії.

Сам Ентоні Ченслі сказав ФБР, що він відправився до Вашингтона, округ Колумбія, "на прохання президента, щоб всі "патріоти" приїхали до Вашингтона". Про це у своєму Twitter написав журналіст Девід Бегно.

Стала відома доля &quot;рогатого&quot; протестувальника в Капітолії: спис не врятував

Стала відома доля &quot;рогатого&quot; протестувальника в Капітолії: спис не врятував

Джейкоб Ентоні Чансли (фото: twitter.com/DavidBegnaud)

Нагадаємо, 6 січня прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолію, де американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів. Протести переросли у заворушення і проникнення прихильників Трампа в приміщення Капітолію. В результаті заворушень загинули п'ять осіб.

Крім того, ФБР шукає учасників заворушень у США, а за інформацію про причетних до бомб, які були знайдені в Капітолії, обіцяють 50 тисяч доларів.

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