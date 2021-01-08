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ФБР ищет участников беспорядков в США. За причастных к бомбам обещают 50 000 долларов

Вашингтон, Пятница 08 января 2021 11:21
ФБР ищет участников беспорядков в США. За причастных к бомбам обещают 50 000 долларов
Фото: беспорядки в США (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Федеральное бюро расследований (ФБР) начало поиски участников беспорядков в США 6 января, в результате которых погибли пять человек. За информацию о причастных к установке самодельных бомб в Капитолии обещают вознаграждение 50 000 долларов.

Об этом говорится в сообщениях на сайте ФБР.

Сообщается, что офис ФБР в Вашингтоне обращается за помощью к общественности в выявлении лиц, который захватили здание Капитолия. Сведения о подозреваемых можно предоставить по телефону или на сайте бюро.

Фото: подозреваемые в захвате Капитолия (fbi.gov)

"ФБР... объявляет вознаграждение в размере до 50 тысяч долларов за информацию, которая поможет определить местонахождение, (провести) задержание и вынесение приговора ответственному/ответственным за самодельные бомбы, обнаруженные в Вашингтоне 6 января", - говорится в другом сообщении ФБР.

Также бюро опубликовало фото подозреваемого. На фотографии изображен мужчина в серой толстовке, его лицо закрыто от камеры маской.

ФБР ищет участников беспорядков в США. За причастных к бомбам обещают 50 000 долларов

Фото: подозреваемый в установке самодельных бомб (fbi.gov)

Напомним, во время беспорядков в США как минимум две самодельные бомбы были обезврежены. Одна была найдена в офисе Республиканского национального комитета, а другая - в комплексе зданий Капитолия.

В связи с беспорядками 6 января Национальная гвардия построит вокруг Капитолия трехметровый забор, который простоит минимум 30 дней.

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Новости Украины Происшествия Соединенные Штаты АмерикиФБРбеспорядкикапитолий

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