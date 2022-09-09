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Стала известна дата, когда в Киеве заработает McDonald's. Но есть нюанс

Фото: в McDonald's готовятся к возобновлению работы в Киеве (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Заведения сети McDonald's в некоторых городах Украины готовятся к возобновлению работы, и уже стала известна дата их открытия... только вот полакомиться блюдами мак-меню удастся не в самих ресторанах. В ближайшее будущее еду будут доставлять курьерские службы.

Об этом рассказали сотрудники одного из "Маков" в Киеве на видео, опубликованном в сети.

На вопрос жителей столицы, когда же ожидать открытие McDonald's, работники сети поделились таким "инсайдом". Так, в Киеве заведения начнут работать с 20 сентября.

При этом вначале это будут рестораны, расположенные на Левом берегу, а именно:

  • около станции метро "Харьковская",
  • на Дарницкой площади,
  • возле подземки на "Осокорках".

При этом принимать посетителей эти заведения в Киеве пока не будут. Люди смогут сделать заказы, которые привезут работники курьерской службы Glovo.

Также стало известно, что во Львове тоже активно готовятся к открытию McDonald's. Тут завозят товар и разгружают его в заведении на Черновола. В местных пабликах пишут, что ресторан "заработает уже вот-вот".

Ранее сообщалось, что в ресторанах McDonald's, которые сначала заработают в Киеве и в западных областях Украины, подготовка к открытию уже вышла на финишную прямую.

А также мы рассказывали, где именно в столице заработают Маки, и как в ресторанах идут подготовительные работы.

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