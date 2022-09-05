МакДональдс в Киеве готовят к открытию: уже вышли на финишную прямую

Рестораны McDonald's активно готовятся к открытию в Украине, и заведения сети общественного питания сначала должны возобновить работу в столице и западных областях страны. Первые "маки" должны открыться уже через неделю.

Что говорят в самой компании

Слухи об открытии заведений сети ходят среди украинцев уже давно. Многие клиенты ждут, когда же их любимый фаст-фуд распахнет двери. 11 августа McDonald's сообщили, что принято решение открыться на Западной Украине и в Киеве.

"После длительных консультаций и обсуждений с украинскими должностными лицами, поставщиками и специалистами по безопасности, а также с просьбой наших сотрудников вернуться к работе, мы решили ввести поэтапный план возобновления работы некоторых ресторанов в Киеве и на западе Украины, где другие бизнесы безопасно возобновили работу", - сказано в сообщении.

Также отмечалось, что в течение нескольких следующих месяцев компания с партнерами будем заниматься восстановлением цепей поставок продуктов в рестораны, подготовкой ресторанов к обслуживанию клиентов, возвращением команды ресторанов и сотрудников в рабочую среду, а также внедрением расширенных процедур и протоколов.

В комментариях украинцы писали, что с нетерпением ждут открытия ресторанов, тем более, по их словам, "мак в Украине самый вкусный".

Открытие выходит на финишную прямую

Так, в киевских пабликах пользователи уже начали сообщать, что в закрытых ресторанах сети замечена активность. Там сотрудники уже моют и убирают помещения.

Украинцы с надеждой ждут возможности снова отведать биг-маки и выпить кофе в любимой сети.

Также люди пишут, что это прекрасная возможность вновь восстановить утраченные рабочие места.

МакДональдс на метро "Дарница"

Так, в МакДональдсе на Дарнице наводят порядок внутри заведения и снаружи. По словам одного из сотрудников, ресторан планирует запустить свою работу в течение нескольких недель.

МакДональдс готовят к открытию (фото: Getty Images)

МакДональдс на метро "Почайна"

Этот ресторан сети был очень популярен среди украинцев. Там тоже замечена активность. Прохожие на прошлой неделе наблюдали движение внутри заведения.

"Мак" на улице Вышгородской

Фаст-фуд, судя по всему, также готовят к открытию - в заведении проводится уборка, все отмывают и вычищают после полугодовой паузы в работе.

"Мак" возле метро "Минская"

Ресторан сети прямо возле метро "Минская"любим всеми жителями Оболони. Внутри кафе вовсю проводят уборку.

Центровой "мак" на Майдане Незалежности

Сообщается, что персоналу уже сказали с понедельника, 5 сентября, выходить на работу. Но сегодня фаст-фуд так и не заработал.

Метро Позняки

Внутри кафе наблюдаются сотрудники, убирающие помещение. На втором этаже периодически включают свет. По словам персонала, к октябрю ресторанчик должен открыться.

Рестораны МакДональдс в Киеве "марафетят" и готовят к открытию (фото: t.me/kievreal1 / Киевский движ)

"Мак" на Окружной дороге

Заведение в ТРЦ Апрель на Большой окружной также готовится к открытию. Люди сообщают, что там вовсю идет уборка помещения.

МакДональдс на метро "Житомирская"

По словам сотрудников, здесь фаст-фуд откроется в течение ближайших нескольких недель.

МакДональдс возле Центрального автовокзала (Демеевская)

Возле этого "мака" также заметили какое-то движение. Судя по всему, там тоже собираются вскоре открываться.