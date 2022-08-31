ua ru
Ср, 31 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Киеве рестораны McDonald's активно готовят к открытию: где и когда заработают "маки"

Новина українською →
Киев, Среда 31 августа 2022 21:01
В Киеве рестораны McDonald's активно готовят к открытию: где и когда заработают "маки" Фото: киевские рестораны McDonald's подготавливают к открытию (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Рестораны McDonald's готовятся к открытию в Украине, и заведения сети общественного питания сначала должны возобновить работу в столице и западных областях страны. В ряде киевских "маках" уже стали проводить марафеты перед встречей с посетителями.

Об этом передает Telegram-канал "Реальный Киев".

Жители столицы показывают в сети, как в некоторых районах города работники McDonald's проводят уборку ресторанов. Также киевляне и сами сотрудники заведений делятся в паблике рассказами, где и как проходят такие мероприятия, и когда ориентировочно может состояться открытие.

  • Так, в МакДональдсе на Дарнице наводят порядок внутри заведения и снаружи. По словам одного из сотрудников, ресторан планирует запустить свою работу в течение нескольких недель.
  • "Мак" на улице Вышгородской также готовят к открытию - в заведении проводится уборка, все отмывают и вычищают после полугодовой паузы в работе.
  • Похожие работы проводятся и в ресторане на Почайной.
  • McDonald's в районе станции метро "Харьковская" тоже убирают внутри и снаружи, подготавливая к открытию.
  • Кипят работы по подготовке "Мака" принимать посетителей и на Минской.
  • Как рассказал сотрудник заведения на Майдане Незалежности, администрация уже утвердила график и проинформировала персонал о выходе на работу. Открытие ориентировочно должно состояться уже 5 сентября.
  • В "Маке" на Позняках работники тоже готовятся к открытию, уже включали и проверяли свет в заведении. Заработать оно должно к октябрю.
  • МакДональдс около метро "Житомирская" на проспекте Победы, 138, планируют открыть в течение пары недель, рассказал один из сотрудников ресторана.
  • Киевляне также видели, как в ресторане McDonald's в ТРЦ "Апрель" на Большой кольцевой полным ходом идет уборка.
  • Работы по подготовке к открытию проводили и в "Маке" на Демеевской.
    В Киеве рестораны McDonald's активно готовят к открытию: где и когда заработают &quot;маки&quot;

В Киеве рестораны McDonald's активно готовят к открытию: где и когда заработают &quot;маки&quot;В Киеве рестораны McDonald's активно готовят к открытию: где и когда заработают &quot;маки&quot;

Рестораны МакДональдс в Киеве "марафетят" и готовят к открытию (фото: t.me/kievreal1 / Киевский движ)

Ранее мы рассказывали сколько ресторанов МакДональдз в мире, а где "маков" нет вообще.

А также показывали видео и фото, как выглядят McDonald's в четырех украинских селах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев МакДональдз McDonald's
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь