Стала известна дата, когда в Киеве заработает McDonald's. Но есть нюанс

Заведения сети McDonald's в некоторых городах Украины готовятся к возобновлению работы, и уже стала известна дата их открытия... только вот полакомиться блюдами мак-меню удастся не в самих ресторанах. В ближайшее будущее еду будут доставлять курьерские службы.

Об этом рассказали сотрудники одного из "Маков" в Киеве на видео, опубликованном в сети .

На вопрос жителей столицы, когда же ожидать открытие McDonald's, работники сети поделились таким "инсайдом". Так, в Киеве заведения начнут работать с 20 сентября.

При этом вначале это будут рестораны, расположенные на Левом берегу, а именно:

около станции метро "Харьковская",

на Дарницкой площади,

возле подземки на "Осокорках".

При этом принимать посетителей эти заведения в Киеве пока не будут. Люди смогут сделать заказы, которые привезут работники курьерской службы Glovo.

Также стало известно, что во Львове тоже активно готовятся к открытию McDonald's. Тут завозят товар и разгружают его в заведении на Черновола. В местных пабликах пишут, что ресторан "заработает уже вот-вот".