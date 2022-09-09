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Стала відома дата, коли в Києві запрацює McDonald's. Але є нюанс

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Київ, П'ятниця 09 вересня 2022 18:04
Стала відома дата, коли в Києві запрацює McDonald's. Але є нюанс Фото: у McDonald's готуються до відновлення роботи в Києві (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Заклади мережі McDonald's в деяких містах України готуються до відновлення роботи, і вже стала відома дата їх відкриття... тільки ось поласувати стравами мак-меню вдасться не в самих ресторанах. У найближче майбутнє їжу будуть доставляти кур'єрські служби.

Про це розповіли співробітники одного з "Маків" у Києві на відео, опублікованому в мережі.

На питання жителів столиці, коли ж очікувати відкриття McDonald's, працівники мережі поділилися таким "інсайдом". Так, в Києві заклади почнуть працювати з 20 вересня.

При цьому спочатку це будуть ресторани, розташовані на Лівому березі, а саме:

  • біля станції метро "Харківська",
  • на Дарницькій площі,
  • біля підземки на"Осокорках".

При цьому приймати відвідувачів ці заклади в Києві поки не будуть. Люди зможуть зробити замовлення, які привезуть працівники кур'єрської служби Glovo.

Також стало відомо, що у Львові теж активно готуються до відкриття McDonald's. Тут завозять товар і розвантажують його в закладі на Чорновола. У місцевих пабліках пишуть, що ресторан "запрацює вже ось-ось".

Раніше повідомлялося, що в ресторанах McDonald's, які спочатку запрацюють в Києві і в західних областях України, підготовка до відкриття вже вийшла на фінішну пряму.

А також ми розповідали, де саме у столиці запрацюють Маки, та як в ресторанах йдуть підготовчі роботи.

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Київ МакДональдз Львів McDonald's
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