Стала відома дата, коли в Києві запрацює McDonald's. Але є нюанс

Заклади мережі McDonald's в деяких містах України готуються до відновлення роботи, і вже стала відома дата їх відкриття... тільки ось поласувати стравами мак-меню вдасться не в самих ресторанах. У найближче майбутнє їжу будуть доставляти кур'єрські служби.

Про це розповіли співробітники одного з "Маків" у Києві на відео, опублікованому в мережі .

На питання жителів столиці, коли ж очікувати відкриття McDonald's, працівники мережі поділилися таким "інсайдом". Так, в Києві заклади почнуть працювати з 20 вересня.

При цьому спочатку це будуть ресторани, розташовані на Лівому березі, а саме:

біля станції метро "Харківська",

на Дарницькій площі,

біля підземки на"Осокорках".

При цьому приймати відвідувачів ці заклади в Києві поки не будуть. Люди зможуть зробити замовлення, які привезуть працівники кур'єрської служби Glovo.

Також стало відомо, що у Львові теж активно готуються до відкриття McDonald's. Тут завозять товар і розвантажують його в закладі на Чорновола. У місцевих пабліках пишуть, що ресторан "запрацює вже ось-ось".