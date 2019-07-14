Стала в два раза больше: Меган Маркл сильно поправилась (фото)

Меган Маркл, которая не так давно стала мамой, после родов набрала вес. Особенное внимание привлекли свежие снимки герцогини, которая на фоне Кейт Миддлтон стала выглядеть еще больше. Об этом написали поклонники королевской семьи в пресс-службе Кенсингтонского дворца в Instagram.

В субботу, 13 июля, супруги британских принцев Уильяма и Гарри – Кейт Миддлтон и Меган Маркл вместе посетили финал Уимблдонского турнира. Герцогини мило общались и улыбались, сидя в королевской ложе Royal Box. В ложе вместе с ними находилась и сестра Кейт Миддлтон Пиппа.

Меган Маркл располнела после родов (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Меган Маркл была одета в юбку от Hugo Boss и блузу Givenchy. Для выхода в свет Кейт Миддлтон выбрала элегантное зеленое платье от Dolce&Gabbana стоимостью около 2700 долларов, сообщает Daily Mail. На фоне герцогини Кембриджской Маркл выглядела намного более полной.

Поклонники королевской семьи под публикацией подметили, что в последнее время Меган Маркл достаточного много набрала.

Стоит отметить, что британцы ранее осуждали зарубежные СМИ, которые критикуют фигуру новоиспеченной мамы – Меган Маркл. Многие активистки стали в защиту герцогини.

Меган Маркл располнела после родов (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Напомним, во время более раннего совместного появления на публике герцогини вели себя довольно странно и по сути игнорировали друг друга. Тогда Кейт Миддлтон и Меган Маркл приехали на благотворительный матч по поло поддержать своих супругов.

Ранее Меган Маркл попала под шквал критики из-за инцидента на Уимблдоне, где запретила себя фотографировать. Герцогиня вместе со своими подругами посетила турнир серии Большого шлема, чтобы поддержать американскую теннисистку Серену Уильямс. Кроме того, она нарушила королевский протокол и появилась на мероприятии в джинсах.

Также Кейт Миддлтон совершила незапланированный выход в свет в роскошном платье от Alexander McQueen. Герцогиня побывала на теннисном турнире Уимблдон.