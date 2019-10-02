Стал почетным гостем: Том Круз приехал во Львов (фото, видео)

Известный голливудский актер Том Круз прибил во Львов. Мэр города Андрей Садовой вместе со своей женой Екатериной Кот-Садовой встретили актера на площади Рынок. Об этом сообщает Львовский городской совет.

Мэр подарил Тому Крузу памятную монету Короля Даниила Галицкого и книгу об истории С. Плохия. Стоит отметить, что Том Круз оставил запись в Книге почетных гостей Львова.

Том Круз приехал во Львов (фото: city-adm.lviv.ua)

В Книге почетных гостей Том Круз поблагодарил за то, что его приняли в таком прекрасном городе.

Том Круз приехал во Львов (фото: city-adm.lviv.ua)

"Волшебный город, обаятельные люди, волшебная страна!", - написал Том Круз.

Садовой отметил, что после того, как Том увидел Львов, он отправиться в Карпаты.

Том Круз приехал во Львов (фото: city-adm.lviv.ua)

Напомним, что о прибытии голливудского актера в столицу Украины стало известно вечером 30 сентября.

Том Круз приехал во Львов (видео: facebook.com/dmitry.olshansky.9)

В Киеве актер неожиданно спустился в метро, чтобы посмотреть на станцию "Золотые ворота". Фото со звездой делать не разрешали, но некоторым людям все же удалось сделать снимки и снять небольшое видео.

Позже стало известно, что Круз прибыл в страну, чтобы получше рассмотреть локации для съемок одного из своих новых проектов.

Стоит отметить, что сегодня, 2 октября, утром Том Круз прилетел в Одессу на своем самолете Gulfstream IV с регистрационным номером 808T.