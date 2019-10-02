Став почесним гостем: Том Круз приїхав до Львова (фото, відео)

Відомий голлівудський актор Том Круз прибив до Львова. Мер міста Андрій Садовий разом зі своєю дружиною Катериною Кіт-Садовою зустріли актора на площі Ринок. Про це повідомляє Львівська міська рада.

Мер подарував Тому Крузу пам'ятну монету Короля Данила Галицького та книгу про історію С. Плохія. Варто зазначити, що Том Круз залишив запис у Книзі почесних гостей Львова.

Том Круз приїхав до Львова (фото: city-adm.lviv.ua)

У Книзі почесних гостей Том Круз подякував за те, що його взяли в такому чудовому місті.

Том Круз приїхав до Львова (фото: city-adm.lviv.ua)

"Чарівне місто, чарівні люди, чарівна країна!", - написав Том Круз.

Садовий зазначив, що після того, як Том побачив Львів, відправитися в Карпати.

Том Круз приїхав до Львова (фото: city-adm.lviv.ua)

Нагадаємо, що про прибуття голлівудського актора в столицю України стало відомо ввечері 30 вересня.

Том Круз приїхав до Львова (відео: facebook.com/dmitry.olshansky.9)

У Києві актор несподівано спустився в метро, щоб подивитися на станцію "Золоті ворота". Фото із зіркою робити не дозволяли, але деяким людям все ж вдалося зробити знімки і зняти невеличке відео.

Пізніше стало відомо, що Круз прибув в країну, щоб краще розглянути локації для зйомок одного з своїх нових проектів.

Варто зазначити, що сьогодні, 2 жовтня, вранці Том Круз прилетів до Одеси на своєму літаку Gulfstream IV з реєстраційним номером 808T.