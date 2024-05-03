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Стаховський висловився про футболістів, які вільно виїжджають за кордон

Українські футболісти часто грають в закордонних командах (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Відомо, що спортсмени можуть вільно виїжджати за кордон для участі в змаганнях. Проте часто соціальні мережі вибухають невдоволенням через це.

Відомий український екс-тенісист Сергій Стаховський в інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler) сказав, чому це справедливе рішення.

Стаховський каже, що всі українці вболівають за національну збірну та радіють, коли вона виходить на Євро. Наприклад, нещодавно Україна обіграла Ісландію з рахунком 2:1, чим відкрила собі шлях на чемпіонат Європи-2024.

"Для того, щоб у цій збірній були кадри, які якісно відповідають рівню футболу у світі, нам треба, щоб якомога більше наших футболістів грали за кордоном. Чим більше їх там буде, тим вищою буде якість безпосередньо футболістів в збірній і тим вищою буде якість футболу в Україні", - пояснює Сергій.

Він порівнює футбол із веденням бізнесу: футболісти затримуються в європейських клубах, українські ФК можуть продавати своїх гравців і таким чином підвищувати якість національного футболу.

"Якщо клуби бачать, що вони виховують якісних гравців, які втримуються в Європі, вони розуміють, що це певна модель введення бізнесу, тому що будь-який спорт - це комерція. Українські клуби будуть ставити задачі, виховувати та продавати, але за цей час вони теж створюють якісніший футбол в Україні", - вважає Стаховський.

Водночас він переконаний, що в Україні є велика кількість видів спорту, які так само повинні отримати увагу та визнання.

"У нас є спортсмени, які реально зубами вигризають результат, і ми про них нічого не знаємо, і ви про них ніколи не почуєте, окрім того моменту, коли вони завоювали медаль. Медіа повинні змінити своє ставлення до наших спортсменів, і навіть якщо ці статті не читають, вони все одно повинні бути, тому що людина на це заслуговує", - наголошує екс-тенісист.

 

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Сергей СтаховскийФутболісти