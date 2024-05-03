Ось чому жінки в тенісі завжди успішніші за чоловіків: пояснення відомого спортсмена Сергія Стаховського

Нещодавно на змаганнях в Австралії була рекордна кількість українських тенісисток . Вочевидь це свідчить про їхній рівень професіоналізму.

Легенда українського тенісу Сергій Стаховський в інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler) пояснив, чому жінки в тенісі завжди були більш успішними, ніж чоловіки.

Стаховський назвав топових українських тенісисток

"У нас дівчата дуже потужні, всі при тому. Світоліна, Ястремська, Костюк, Цуренко, Калініна, Снігур. І вони дуже патріотично підтримують нашу державу за кордоном, це дуже важливий майданчик, який вони використовують", - каже колишній тенісист.

Він додає, що в умовах повномасштабної війни дуже важливо підтримувати спортсменів, які виступають на найвищому рівні, і молодих спортсменів, які підходять до цього рівня.

У чому секрет успіху українських тенісисток

"На мою думку, а вона тут уже більш професійна, дівчата набагато раніше розкриваються, раніше дозрівають і їхній потенціал набагато раніше можна побачити", - називає Стаховський перший чинник.

Серед іншого професійне життя тенісисток набагато коротше, ніж чоловіче. За словами Сергія, жіноча кар'єра триває приблизно 10 років, а чоловіча - 20. Тому циклічність змін дівчат в топах набагато вища порівняно з чоловіками.

Ще один фактор - народження дитини.

"Саме через це, я думаю, у дівчат коротші кар'єри, тому що в якийсь момент їм доводиться вибирати або продовжувати кар'єру, або народжувати дитину. У другому випадку ти випадаєш десь на два роки, а за цей час тіло відвикає від спорту. Я не можу уявити, яких зусиль дівчата докладають, щоб потім повернутися в спорт", - розмірковує Сергій.

Стосовно тенісистів він пояснює, що на їхні результати потрібно довше чекати, і середній рівень професіоналізму чоловіків вищий завдяки тому, що довша кар'єра.

"Людина, яка, можливо, десь на початку кар’єри була не такою талановитою, завдяки досвіду все-таки тримається і потім обігрує на цьому досвіді молодь, яка тільки з'являється", - пояснює спортсмен.

Щодо власної кар'єри в тенісі Сергій Стаховський вважає, що на корт навряд чи повернеться.

"Моїм планом було повернутися в пару у 2023 році, я брав для себе рік відпустки, але, думаю, що, на жаль, цей потяг уже поїхав. Два роки військової справи роблять речі, які є незворотними", - каже він.