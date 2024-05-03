Стаховский высказался о футболистах, свободно выезжающих за границу

Стаховский говорит, что все украинцы болеют национальной сборной и радуются, когда она выходит на Евро. К примеру, недавно Украина обыграла Исландию со счетом 2:1, чем открыла себе путь на чемпионат Европы-2024.

"Для того, чтобы в этой сборной были кадры, качественно соответствующие уровню футбола в мире, нам нужно, чтобы как можно больше наших футболистов играли за границей. Чем больше их там будет, тем выше будет качество непосредственно футболистов в сборной и тем выше будет качество футбола в Украине", - объясняет Сергей.

Он сравнивает футбол с ведением бизнеса: футболисты задерживаются в европейских клубах, украинские ФК могут продавать своих игроков и, таким образом, повышать качество национального футбола.

"Если клубы видят, что они воспитывают качественных игроков, которые удержатся в Европе, они понимают, что это определенная модель введения бизнеса, потому что любой спорт - это коммерция. Украинские клубы будут ставить задачи, воспитывать и продавать, но за это время они тоже создают более качественный футбол в Украине", - считает Стаховский.

В то же время он убежден, что в Украине есть большое количество видов спорта, которые должны получить внимание и признание.

"У нас есть спортсмены, реально зубами выгрызающие результат, и мы о них ничего не знаем, и вы о них никогда не услышите, кроме того момента, когда они завоевали медаль. Медиа должны изменить свое отношение к нашим спортсменам, и даже если эти статьи не читают, они все равно должны быть, потому что человек этого заслуживает", - отмечает экс-теннисист.