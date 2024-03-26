Збірна України вийшла на Євро-2024 з розкішним камбеком проти Ісландії

Національна команда України здобула вольову перемогу над збірною Ісландії у фіналі плей-офф кваліфікації перед чемпіонатом Європи 2024 року.

Євро-2024, кваліфікація, плей-офф, шлях B, фінал

Україна – Ісландія – 2:1

Голи: Циганков, 54, Мудрик, 84 – А. Гудмундссон, 30

Перші хвилини задали тон протистоянню. Спершу ініціативою заволоділи підопічні Сергія Реброва, згодом – острів'яни взяли м'яч під контроль. На момент Торстейнссона на 14-й хвилині, з пострілом якого впорався Лунін, миттєво відповів Миколенко – повз ворота.

Відповідати атакою на атаку команди продовжили й далі. Напівнагоду не використав Маліновський, який здалеку пробив поруч із ближньою стійкою рамки Вальдімарссона. Зате його одноклубник Альберт Гудмундссон своїм шансом скористався. Він розхитав редути українців у півколі штрафного та лівою майстерно пробив у кут – 0:1.

Ребров на пропущений м'яч відреагував миттєво, відправивши розминатися Михайліченка, Довбика, Ваната й інших. Утім, відігратися спробували основні виконавці. Удар Судакова голкіпер перевів на кутовий, а Забарний після стандарту пробив у руки Вальдімарссона.

Вдруге поспіль героєм ледь не став Яремчук. На 39-й хвилині форвард збірної України з кількох метрів замкнув простріл Циганкова. Однак, асистент опинився в офсайді, коли Судаков закидав йому з глибини. Гол перед перервою суддівська бригада скасувала.

Пауза між таймами не збила запал українців. Зі старту другої 45-хвилинки команда Реброва провела серію гострих атак володінь ісландців. Проте, забили "синьо-жовті", коли номінальні гості спробували огризнутися. Після перехоплення Судаков радіокерованою передачею знайшов Циганкова праворуч, а той змістився в центр і класно поклав у нижній кут.

Гол додав збірній Україні впевненості. Наші хлопці повністю захопили ініціативу та змусили Ісландію зосередитися на обороні власних володінь. Виникали й нові нагоди забити. Яремчук із меж штрафного влучив у сітку зі зовнішнього боку після передачі Зінченка. Далі Вальдімарссон із-під поперечини витягнув удар Судакова зі штрафного. А Миколенко в ролі центрфорварда пробив повз ворота після передачі з глибини.

Ісландська збірна огризнулася на 77-й хвилині. Торстейнссон із лінії штрафного підступно пробив під поперечину, але Лунін перевів м'яч на кутовий. Після стандарту Гаральдссон відправив сферу на трибуни. А от А. Гудмундссон за кілька хвилин відверто пробачив "синьо-жовтих", пробивши повз ворота після помилки Забарного.

Щаслива кульмінація настала на 84-й хвилині. Циганков на вході в штрафний відпасував Судакову, а той відкинув ближче до центру під удар Мудрику. Легіонер із чемпіонату Англії зряче пробив у дальній кут і вивів збірну України вперед – 2:1!

Нервові для вболівальників фінальні хвилини "синьо-жовті" відіграли впевнено. Відсунули перебіг подій подалі від власної половини, заробляли стандарти, технічно тримали м'яч під контролем. Зрештою, арбітр Тюрпен зафіксував перемогу команди Реброва та констатував вихід збірної України на четвертий чемпіонат Європи поспіль! Там її суперниками будуть команди Бельгії, Словаччини та Румунії.