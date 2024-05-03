"Це легалізація війни". Легенда українського тенісу пояснив, чому росіян допустили на Олімпійські ігри

Влітку 2024 року в Парижі пройдуть Олімпійські ігри. МОК уже допустив до участі спортсменів із Росії та Білорусі, однак під нейтральним статусом. Це означає, що вони зможуть змагатися лише в індивідуальних видах спорту та без національних прапорів.

Однак загалом це мало що змінює. Відомий український тенісист Сергій Стаховський в інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler) пояснив, що не так із нейтральним статусом для агресора.

Чому МОК допустив росіян і білорусів до змагань

Стаховський наголошує: нейтральний статус "трошки пригнічує російських спортсменів, але в цілому нічого не змінює".

"Допуск російських спортсменів до Олімпіади - це можливість легалізації війни, можливість легалізації режиму Путіна. Коли представниця Білорусії перемогла на великих тенісних змагань, самопроголошений президент Білорусії сказав, що всі ж знають, звідки вона. Таку саму риторику вела й вона", - наводить приклад тенісист.

Він додає, що нейтральний статус також передбачає непричетність спортсменів країн-агресорок до війни Росії в Україні та силових структур їхніх держав.

Однак доказову базу того, що ці росіяни та білоруси підтримують режими у своїх країнах, надає Україна.

"Коли Україна надає доказову базу, у них є якась юридична компанія, яка розглядає та здебільшого відповідає, що цього недостатньо. Тобто умовно недостатньо отримувати державні нагороди, стояти на сцені з символікою війни на підтримку військових. Це просто рішення-алібі олімпійського комітету", - пояснює Стаховський.

Сергій Стаховський на змаганнях в часи активної тенісної кар'єри (фото: instagram.com/stako_s)

Крім того, за його словами, ми можемо спостерігати абсурдні ситуації, коли українські спортсмени будуть виступати проти росіян.

Сергій наголошує, що зараз МЗС України змінило риторику стосовно спорту у світі.

"МОК - це структура, яка заробляє величезні кошти. Нам треба було нашу стратегію формувати раніше, яким чином ми хочемо росіян не допустити на Олімпіаду. Наша позиція складається з сентиментів, ми хотіли вказати саме на нерівність і абсурдність цього, а треба було з холодною головою судити на економічний аспект", - вважає спортсмен.

"Якби ми змогли на нашу сторону перевести Олімпійські комітети інших держави, об'єднатись з ними та запропонувати бойкот Олімпіади, таким чином Олімпійський комітет не поставив би на важелі допустити росіян чи отримати бойкот від європейських держав, тому що економічно це мало б руйнівний ефект на всю систему Олімпійського комітету", - розмірковує Стаховський.