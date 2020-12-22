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В США из-за снегопада столкнулись 66 авто: в сети появилось впечатляющее видео

США, Вторник 22 декабря 2020 22:32
В США из-за снегопада столкнулись 66 авто: в сети появилось впечатляющее видео
Снегопад в США стал причиной масштабного ДТП из 66 авто (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

На прошлой неделе, 16 декабря, в США прошел сильный снегопад, который стал причиной столкновения 66 авто на шоссе I-80 в Пенсильвании. На заснеженной дороге в ДТП попали 55 грузовиков и 11 легковушек.

Машины оказались в снежном плену. Из-за критической ситуации трассу пришлось перекрыть на 18 часов. Об этом сообщает American Truck Drivers.

Неповрежденные авто смогли продолжить свое движение только после уборки дороги. На видео, которое появилось в сети, видно, что много грузовиков слетели с дороги в кювет.

Снегопад в США стал причиной масштабного ДТП из 66 авто (видео: YouTube)

В результате масштабной аварии погибли два человека. Многие машины получили повреждения.

Стоит отметить, что в Нью-Йорке и Пенсильвании снега местами выпало до 90 см. При этом в Нью-Йорке выпало больше снега, чем за всю прошлую зиму.

В Бостоне снегопад стал самым мощным за последние три года. Рекорд снежного покрова был зафиксирован в городе Бингемтон, штат Нью-Йорк - 11 см. Это рекорд за все время для декабря.

Из-за стихии на Восточном побережье более 25 тысяч домохозяйств оставались без электроэнергии.

Напомним, в Харькове молодые родители устроили безумное катание на льду маленькому ребенку в коляске. Они на коньках прокатили ребенка на покрытым льдом Комсомольском озере.

Ранее в Киеве прошел ледяной дождь, который превратил город в настоящий каток. При этом украинские и мировые СМИ покорило видео с девочкой на Андреевском спуске в Киеве, которая пыталась пройти по замерзшей дороге, но все время падала.

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