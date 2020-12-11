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Девочка с видео на Андреевском спуске рассказала о своем "дрифте": падала 40 раз

Киев, Пятница 11 декабря 2020 21:29
Девочка с видео на Андреевском спуске рассказала о своем "дрифте": падала 40 раз
Девочка с видео "дрифта" на Андреевском спуске рассказала об инциденте (коллаж РБК- Украина)
Автор: Владимир Костырин

Видео с девочкой на Андреевском спуске в Киеве и ее безуспешные, но настойчивые многократные попытки пройти по гололеду, покорило украинские и мировые СМИ.

Впрочем, Мария отнюдь не считает себя звездой интернета, передает "Сегодня".

Девочка призналась журналистам, что вчера на Андреевском спуске ей довелось падать 40 раз.

К счастью, все обошлось без травм и ушибов, и девочка, которая занимается гимнастикой и хорошо знает как нужно правильно падать, не пострадала. Правда, немного болело колено.

"(Падала) 40 раз! Он был очень сильный и я не могла идти. Я не знала, что это гололед. За мной брат пришел, и мы пошли вместе", - рассказала Мария Моисеенко.

Девочка с видео на Андреевском спуске рассказала о своем &quot;дрифте&quot;: падала 40 раз

Девочка рассказала, как в гололед пыталась пройти по Андреевскому спуску (фото: скриншот с видео)

Вообще у школьницы немало братьев и сестер - ее семья взяла много детей из приюта.

Также маленькая киевлянка отметила, что не может спокойно смотреть нашумевший ролик.

Мама девочки созналась, что видео они смотрели со слезами.

Девочка с видео на Андреевском спуске рассказала о своем &quot;дрифте&quot;: падала 40 раз

Девочка со знаменитого видео на Андреевском спуске не считает себя звездой интернета (фото: скриншот с видео)

"Мне не было смешно, слава Богу, что все закончилось хорошо. У Маши очень спортивный характер, я думаю, о ней будут только смешные и хорошие видео", - сказала женщина.

Видео: Девочка на Андреевском спуске пыталась пройти по гололеду

Ранее сообщалось, что киевлян возмутило видео, как школьники падали на дорогу и карабкались по льду.

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Новости Украины Жизнь Киевшкольникигололедицакурьезыдевочка

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