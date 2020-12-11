Девочка с видео на Андреевском спуске рассказала о своем "дрифте": падала 40 раз

Девочка с видео "дрифта" на Андреевском спуске рассказала об инциденте (коллаж РБК- Украина)

Видео с девочкой на Андреевском спуске в Киеве и ее безуспешные, но настойчивые многократные попытки пройти по гололеду, покорило украинские и мировые СМИ.

Впрочем, Мария отнюдь не считает себя звездой интернета, передает "Сегодня".

Девочка призналась журналистам, что вчера на Андреевском спуске ей довелось падать 40 раз.

К счастью, все обошлось без травм и ушибов, и девочка, которая занимается гимнастикой и хорошо знает как нужно правильно падать, не пострадала. Правда, немного болело колено.

"(Падала) 40 раз! Он был очень сильный и я не могла идти. Я не знала, что это гололед. За мной брат пришел, и мы пошли вместе", - рассказала Мария Моисеенко.

Девочка рассказала, как в гололед пыталась пройти по Андреевскому спуску (фото: скриншот с видео)

Вообще у школьницы немало братьев и сестер - ее семья взяла много детей из приюта.

Также маленькая киевлянка отметила, что не может спокойно смотреть нашумевший ролик.

Мама девочки созналась, что видео они смотрели со слезами.

Девочка со знаменитого видео на Андреевском спуске не считает себя звездой интернета (фото: скриншот с видео)

"Мне не было смешно, слава Богу, что все закончилось хорошо. У Маши очень спортивный характер, я думаю, о ней будут только смешные и хорошие видео", - сказала женщина.

Видео: Девочка на Андреевском спуске пыталась пройти по гололеду

Ранее сообщалось, что киевлян возмутило видео, как школьники падали на дорогу и карабкались по льду.