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В Харькове родители устроили безумное катание ребенка на подмерзлом озере

Харьков, Понедельник 14 декабря 2020 16:18
В Харькове родители устроили безумное катание ребенка на подмерзлом озере
В Харькове родители катали ребенка в коляске на подмерзлом озере (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В Харькове молодые родители устроили безумное катание на льду маленькому ребенку в коляске. Они надели коньки и прокатили ребенка на покрытым льдом Комсомольском озере.

Взрослые по очереди промчались замерзшем водоемом на коньках, толкая перед собой коляску со своей маленькой дочкой. При этом они все записывали на видео. Об этом сообщает ТСН.

В Харькове родители катали ребенка в коляске на подмерзлом озере (видео: tsn.ua)

Напомним, в Киеве 10 декабря прошел ледяной дождь, который превратил город в настоящий каток. Это привело к тому, что город просто встал в многочисленных заторах из-за аварий на дорогах.

При этом жители столицы начали публиковать в соцсетях видео настоящего "ледового апокалипсиса". Так видео с девочкой на Андреевском спуске в Киеве и ее безуспешные, но настойчивые многократные попытки пройти по гололеду, покорило украинские и мировые СМИ.

Девочка рассказала, что во время гололеда на Андреевском спуске она падала 40 раз. К счастью, все обошлось без травм и ушибов. Ребенок занимается гимнастикой и хорошо знает как нужно правильно падать. Правда, у девочки немного болело колено.

Мама девочки призналась, что видео с дочерью она смотрела со слезами на глазах.

Ранее эксперты рассказали, как правильно передвигаться и уберечься от травм во время гололеда. Важно также подобрать правильную одежду и обувь.

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Новости Украины Жизнь Харьковлед

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