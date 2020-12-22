В США через снігопад зіткнулися 66 авто: у мережі з'явилося вражаюче відео

Снігопад у США став причиною масштабної ДТП 66 авто (колаж: РБК-Україна)

Минулого тижня, 16 грудня, в США пройшов сильний снігопад, який став причиною зіткнення 66 авто на шосе I-80 в Пенсільванії. На засніженій дорозі в ДТП потрапили 55 вантажівок і 11 легковиків.

Машини опинилися в сніговому полоні. Через критичну ситуацію довелося перекрити трасу на 18 годин. Про це повідомляє American Truck Drivers.

Неушкоджені авто змогли продовжити свій рух тільки після прибирання дороги. На відео, яке з'явилося в мережі, видно, що багато вантажівок злетіли з дороги в кювет.

Снігопад у США став причиною масштабної ДТП 66 авто (відео: YouTube)

В результаті масштабної аварії загинули дві людини. Багато машини отримали пошкодження.

Варто зазначити, що в Нью-Йорку і Пенсільванії снігу місцями випало до 90 см. При цьому в Нью-Йорку випало більше снігу, ніж за всю минулу зиму.

В Бостоні снігопад став найпотужнішим за останні три роки. Рекорд снігового покриву був зафіксований у місті Бінгемтон, штат Нью-Йорк - 11 см. Це рекорд за весь час для грудня.

Через стихію на Східному узбережжі понад 25 тисяч домогосподарств залишалися без електроенергії.

Нагадаємо, у Харкові молоді батьки влаштували шалене катання на льоду маленькій дитині в колясці. Вони на ковзанах прокотили дитину на покритому льодом Комсомольському озері.

Раніше в Києві пройшов крижаний дощ, який перетворив місто на справжній каток. При цьому українські і світові ЗМІ підкорило відео з дівчинкою на Андріївському узвозі в Києві, яка намагалася пройти по замерзлій дорозі, але весь час падала.