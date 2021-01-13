В США нашли мертвым демонстранта, который украл из Капитолия ноутбук

В штате Джорджия, США, в собственном доме обнаружили мертвым 53-летнего Кристофера Стэнтона Джорджия, который во время штурма Капитолия украл ноутбук спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Мужчина скончался от огнестрельного ранения в грудь. Его тело нашли в подвале дома. Во время обыска полиция обнаружила в его доме две винтовки. Об этом сообщает The Atlanta Journal-Constitution.

Полиция Вашингтона арестовала Джорджию и предъявила ему обвинение в "незаконном проникновении в государственную собственность" и нарушении режима городской жизни в комендантский час.

При этом он не признал себя виновным, и его адвокат и семья отказались от комментариев.

Напомним, что во время протестов одна женщина получила ранение. Позже Эшли Бэббит скончалась в больнице. Оказалось, что погибшая была ветераном ВВС США. Почти 14 лет она прослужила в американской армии на должности эксперта по безопасности. Ее муж рассказал, что Эшли была патриоткой своей страны и поддерживала Дональда Трампа.

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