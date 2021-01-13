ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В США нашли мертвым демонстранта, который украл из Капитолия ноутбук

Автор: Роман Мирончук

В штате Джорджия, США, в собственном доме обнаружили мертвым 53-летнего Кристофера Стэнтона Джорджия, который во время штурма Капитолия украл ноутбук спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Самые читаемые новости

Мужчина скончался от огнестрельного ранения в грудь. Его тело нашли в подвале дома. Во время обыска полиция обнаружила в его доме две винтовки. Об этом сообщает The Atlanta Journal-Constitution.

Полиция Вашингтона арестовала Джорджию и предъявила ему обвинение в "незаконном проникновении в государственную собственность" и нарушении режима городской жизни в комендантский час.

При этом он не признал себя виновным, и его адвокат и семья отказались от комментариев.

Напомним, что во время протестов одна женщина получила ранение. Позже Эшли Бэббит скончалась в больнице. Оказалось, что погибшая была ветераном ВВС США. Почти 14 лет она прослужила в американской армии на должности эксперта по безопасности. Ее муж рассказал, что Эшли была патриоткой своей страны и поддерживала Дональда Трампа.

Ранее мы писали о самом ярком стороннике Трампа Джейке Анджели, который надел шапку с рогами. В обществе он известен под ником Q Shaman, а журналистам рассказал, что его уникальный наряд нужен для того, чтобы выделиться в толпе.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Соединенные Штаты Америкикапитолий