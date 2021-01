Штурм Капитолия: во время стрельбы погибла ветеран ВВС США

В Вашингтоне накануне вечером начались протесты и митингующие попытались захватить Капитолий. Одна женщина получила ранение, и позднее она скончалась в больнице.

По данным телеканала KUSI News, погибшая была ветераном ВВС США Эшли Бэббит. Она почти 14 лет прослужила в американской армии на должности эксперта по безопасности. Ее муж рассказал, что Эшли была патриоткой своей страны и сторонницей президента США Дональда Трампа.

Эшли Бэббит жила в Сан-Диего, Калифорния. Она четыре раза ездила в командировки за границу. Свекровь ветерана ВВС заявила, что не понимает ее мотивов присутствия в Капитолии.

Американские СМИ сообщают, что пулю предположительно выпустил высокопоставленный сотрудник полиции Капитолия. Женщина находилась в группе протестующих, которые ворвались в зал заседаний во время слушаний. Полицейские пытались оттеснить людей и один из них достал оружие и сделал выстрел.

BREAKING—The woman’s name is Ashley Babbitt. A former 14 year Air Force veteran from San Diego, and apparently a former high level security expert.



Storming the US Capitol today though? No words.



pic.twitter.com/zJGbIKO8Ynhttps://t.co/zicVeBLt5E