Марс в мехах: что известно о самом ярком "захватчике" Капитолия

В США перед зданием Капитолия в Вашингтоне произошли массовые беспорядки. Сторонники Трампа попытались проникнуть в здание Конгресса и помешать утвердить победу демократа Джо Байдена. В результате столкновений погибли четыре человека.

Самый яркий представитель Трампа, мужчина в рогатой меховой шапке с раскрашенным лицом попал на фото. Как сообщает издание Politifact, часть протестующих относится к группе антифа. Это коалиция активистов – антифашистов.

Загадочный человек в костюме и с шапкой с рогами предположительно также относится в этой группе. Его имя – Джейк Анджели и он является сторонником теории заговора QAnon. В обществе он известен под ником Q Shaman, а журналистам он заявил, что его уникальный наряд нужен для того, чтобы выделиться в толпе.

Джейк Анджели (Фото: АР)

В декабре Анджели запустил онлайн-компанию по сбору средств на участие в мероприятиях в поддержку Трампа. За последний год он был самым активным участником политических митингов в Аризоне. Также он был замечен на митингах сторонников Трампа и в других городах.

После сообщений в прессе об участиях в митингах под Капитолием представителей группы антифа, Анджели написал на своей странице в Twitter, что он не принадлежит к этой организации.

"Я не антифа и не болтун. Я Qanon и цифровой солдат. Меня зовут Джейк, я прошел маршем с полицией и боролся против антифа", - сказано в сообщении.

Mr. Wood. I am not antifa or blm. I'm a Qanon & digital soldier. My name is Jake & I marched with the police & fought against BLM & ANTIFA in PHX. Look up OAN's coverage of July 4ths rally in PHX capital. I was standing against the BLM mob out numbered but unphased. Look it up...