У США знайшли мертвим демонстранта, який вкрав з Капітолію ноутбук

В штаті Джорджія, США, у власному будинку виявили мертвим 53-річного Крістофера Стентона Джорджія, який під час штурму Капітолію вкрав ноутбук спікера Палати представників Ненсі Пелосі.

Чоловік помер від вогнепального поранення в груди. Його тіло знайшли в підвалі будинку. Під час обшуку поліція виявила в його будинку дві гвинтівки. Про це повідомляє The Atlanta Journal-Constitution.

Поліція Вашингтона заарештувала Джорджію і пред'явила йому звинувачення в "незаконному проникненні в державну власність" та порушенні режиму міського життя в комендантську годину.

При цьому він не визнав себе винним, і його адвокат і сім'я відмовилися від коментарів.

Нагадаємо, що під час протестів одна жінка отримала поранення. Пізніше Ешлі Беббит померла в лікарні. Виявилося, що загибла була ветераном ВПС США. Майже 14 років вона прослужила в американській армії на посаді експерта з безпеки. Її чоловік розповів, що Ешлі була патріоткою своєї країни і підтримувала Дональда Трампа.

Раніше ми писали про самого яскравого прихильника Трампа Джейка Анджелі, який надів шапку з рогами. У суспільстві він відомий під ніком Q Shaman, а журналістам розповів, що його унікальний наряд потрібен для того, щоб виділитися в натовпі.