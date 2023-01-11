Спробуйте приготувати плавлений сир вдома: більше не купіть магазинний

Приготувати домашній плавлений сир не важко. Його можна використовувати як намазку для ваших бутербродів.
Рецептом поділилася в Instagram блогерка Оксана Білінська.
Всі інгредієнти з'єднайте в посудині й добре пробийте занурювальним блендером так, щоб не було грудочок, бо довго топиться.
Поставте на водяну баню і постійно помішуйте, плавте сир. На це піде 5-10 хв, але не перетримайте, бо не добре мазатиметься.
Перелийте в чистий посуд, накриваємо плівкою в контакт і даємо охолонути. Смачного!
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