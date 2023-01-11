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Спробуйте приготувати плавлений сир вдома: більше не купіть магазинний

Фото: Як приготувати сир плавлений вдома (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Приготувати домашній плавлений сир не важко. Його можна використовувати як намазку для ваших бутербродів.

Рецептом поділилася в Instagram блогерка Оксана Білінська.

На одну порцію візьміть:

  • 500 гр домашнього сиру (навіть можна той, що вже трохи постояв)
  • 100 гр масла кімнатної температури
  • 1 яйце
  • 1 ч. л солі (без гірки)
  • 1 ч. л соди (без гірки)
  • спеції за смаком.

Покроковий рецепт приготування

Всі інгредієнти з'єднайте в посудині й добре пробийте занурювальним блендером так, щоб не було грудочок, бо довго топиться.

Поставте на водяну баню і постійно помішуйте, плавте сир. На це піде 5-10 хв, але не перетримайте, бо не добре мазатиметься.

Перелийте в чистий посуд, накриваємо плівкою в контакт і даємо охолонути. Смачного!

Нагадаємо, що дієтолог дала рецепт антивікового та антиканцерогенного салату.

Також ми писали, що лікар назвала список дешевих та корисних продуктів, які мають бути в раціоні.

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