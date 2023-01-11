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Попробуйте приготовить плавленый сыр дома: больше не купите магазинный

Фото: Как приготовить плавленый сыр дома (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Приготовить домашний плавленый сыр не составит вам труда. Его можно использовать, как намазку для ваших бутербродов.

Рецептом поделилась в Instagram блогер Оксана Билинская.

На одну порцию возьмите:

  • 500 гр домашнего творога (даже можно тот, что уже немного постоял)
  • 100 гр масла комнатной температуры
  • 1 яйцо
  • 1 ч. л соли (без горки)
  • 1 ч. л соды (без горки)
  • специи по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

Все ингредиенты соедините в сосуде и хорошо пробейте погружным блендером так, чтобы не было комочков, потому что будет долго топиться.

Поставьте на водяную баню и, постоянно помешивайте, плавьте сыр. На это уйдет 5-10 мин, но не передержите, потому что не будет хорошо мазаться.

Перелейте в чистую посуду, накрываем пленкой в ​​контакт и даем остыть. Приятного аппетита!

Напомним, что диетолог дала рецепт антивозрастного и антиканцерогенного салата.

Также мы писали, что врач назвала список дешевых и полезных продуктов, которые должны быть в рационе.

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