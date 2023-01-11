Попробуйте приготовить плавленый сыр дома: больше не купите магазинный

Приготовить домашний плавленый сыр не составит вам труда. Его можно использовать, как намазку для ваших бутербродов.
Рецептом поделилась в Instagram блогер Оксана Билинская.
Все ингредиенты соедините в сосуде и хорошо пробейте погружным блендером так, чтобы не было комочков, потому что будет долго топиться.
Поставьте на водяную баню и, постоянно помешивайте, плавьте сыр. На это уйдет 5-10 мин, но не передержите, потому что не будет хорошо мазаться.
Перелейте в чистую посуду, накрываем пленкой в контакт и даем остыть. Приятного аппетита!
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