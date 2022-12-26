Мають бути у раціоні: лікар назвала список дешевих та корисних продуктів
Найбільш корисні продукти для людини необов’язково мають бути екзотичними і дорогими. Поживні речовини можна отримати з найпростіших й зовсім не дорогих продуктів.
Про це повідомила ендокринолог та дієтолог Світлана Павлюк в Instagram.
Які продукти корисні та не дорогі
Лікар назвала 5 недорогих і корисних продуктів, які можуть бути постійними в раціоні людини.
Гарбуз
У ньому є багато вітамінів, до того ж він низькокалорійний.
За словами дієтолога, він на 90% складається з води і є джерелом клітковини, що сприяє регуляції апетиту.
1 чашка приготованого гарбуза (250 грам) містить:
- 49 ккал;
- Вітамін А, С, Е, Д, РР, К, В2, калій, мідь, залізо та марганець.
Квашена капуста
Це один із кращих продуктів для схуднення. Її калорійність - 20 ккал на 100 грам.
Квашена капуста містить багато клітковини, вітаміни С, Р, К, кальцій, магній, залізо та калій. Також вона знижує холестерин.
Експерт каже, що вона є навіть більш корисною, ніж свіжий овоч, завдяки тому, що ще й відновлює баланс корисних бактерій в кишківнику.
Оселедець
Він містить велику кількість Омега-3, дуже корисний для серця і судин. Також є "рекордсменом" серед риб за вмістом вітаміну Д.
Оселедець містить корисні ліпідні сполуки, які зменшують скупчення жирових клітин в організмі та прискорюють обмінні процеси в організмі.
Пшоняна каша
Така каша містить велику кількість високоненасичених жирних кислот, які досить довго розщеплюються, що не викликає різких стрибків рівня цукру і дарує відчуття насичення. До того ж вона є низькокалорійною.
Кефір
В кефірі лактоза частково перероблена в молочну кислоту, тому він засвоюється легше, ніж молоко.
Також в нього містяться мільйони корисних бактерій. Окрім того, він чудово допомагає впоратися зі здуттям, нетравленням і закрепами.
Стакан кефіру допомагає перебити апетит у найважчий вечірній час, якщо ви худнете.
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