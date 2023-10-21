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"Справжня рідкість": у Британії знайшли кота з двома носами (фото)

Великобританія, Субота 21 жовтня 2023 12:40
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"Справжня рідкість": у Британії знайшли кота з двома носами (фото) Кіт з двома носами (фото: standard.co.uk)
Автор: Тетяна Самарук

У Великобританії благодійна організація, яка опікується бездомними тваринами, врятувала унікальне кошеня з двома носами. Його назвали "єдиним у своєму роді".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Standart.

Чим унікальна тварина

Раніше вважалося, що у тварини просто один великий ніс. Унікальну особливість помітили під час огляду у ветеринара.

Дворняжка з роздвоєною мордочкою в центрі Cats Protection у Воррінгтоні привернула увагу та отримала прізвисько "Нені Макфі" через свою схожість із персонажем однойменного фільму з характерною формою носа.

Співробітники центру висловили своє здивування, позначивши два носи котячого як надзвичайно рідкісну знахідку.

Ветеринарний лікар притулку Фіона Брокбанк сказала, що вперше в їхній бачать кішку з двома носами.

"Це справжня рідкість, і, на щастя, це не завдає їй жодних проблем", - сказала вона.

Також вона додала, що інші вроджені вади розвитку в котячих, як-от заяча губа і вовча паща, можуть бути або успадковані, або виникнути внаслідок внутрішньоутробного розвитку.

&quot;Справжня рідкість&quot;: у Британії знайшли кота з двома носами (фото)&quot;Справжня рідкість&quot;: у Британії знайшли кота з двома носами (фото)Кіт з двома носами (фото: standard.co.uk)

Що відомо про власників тварини

Ветеринари розповіли, що Ненні Макфі перед переїздом стерилізують, тому будь-які побоювання з приводу спадкових проблем відпадуть.

Відомо, що кішку відвезли до Центру усиновлення Воррингтона, щоб підшукати їй нову домівку. Попередні власники більше не могли про неї піклуватися через погане самопочуття та фінансові обставини.

Раніше ми повідомляли, як кішки вибирають з ким спати, і що хочуть цим "сказати" насправді.

Також ми писали, чи можуть кішки розуміти людську мову.

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