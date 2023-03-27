Справжня екзотика. На деревах у Чернівцях оселилися тропічні птахи (фото)

Де мешкають папуги у Чернівцях

"Ні, це не Африка і не Шрі-Ланка. Це Чернівці, Україна! Тільки сьогодні їх побачила, раніше тільки читала, що півтора роки тому в Чернівцях розплодилися зелені папуги, і їх бачать люди на деревах з десяток і більше. Почала вивчати питання, і це дивно. Виявляється, що це не рідкісний випадок, у Європі останні роки все частіше стали помічати зелених папуг у різних місцях, де раніше вони не були помічені", - написала Тетяна Гаврилова.

Жінка розповіла, що бачила папуг на платанах, а потім вони перемістилися на клени.

"Сьогодні папуг не було на платанах, вони змістилися десь на 400 метрів і вибрали насіння клена. Побачила всього два папуги на різних деревах. Тому роблю висновок, що їх можна побачити в будь-якій точці міста Чернівці", - розповіла вона.

У Чернівцях на деревах оселилися папуги (фото: Тетяна Гаврилова)

Зазначимо, що раніше чернівчанин Сергій Гринюк опублікував фото, де на деревах сиділа зграя папуг. Люди розповіли, що папуги тут з'явилися ще влітку.

Ці птахи - "папуги крамера", інвазивний вид. Витримують холод до мінус 20 градусів морозу.

Крамера мешкає в тропічній Африці від Мавританії та Сенегалу до Північної Ефіопії та Сомалі, а також у Південній Азії від Пакистану до Південно-Східного Китаю.