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Справжня екзотика. На деревах у Чернівцях оселилися тропічні птахи (фото)

У Чернівцях на деревах живуть папуги (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Чернівцях на деревах оселилися тропічні птахи. Йдеться про зелених папуг крамера. Вони можуть витримувати холодні температури без загрози життю.

Про пернатих повідомила у Facebook Тетяна Гаврилова.

Де мешкають папуги у Чернівцях

"Ні, це не Африка і не Шрі-Ланка. Це Чернівці, Україна! Тільки сьогодні їх побачила, раніше тільки читала, що півтора роки тому в Чернівцях розплодилися зелені папуги, і їх бачать люди на деревах з десяток і більше. Почала вивчати питання, і це дивно. Виявляється, що це не рідкісний випадок, у Європі останні роки все частіше стали помічати зелених папуг у різних місцях, де раніше вони не були помічені", - написала Тетяна Гаврилова.

Жінка розповіла, що бачила папуг на платанах, а потім вони перемістилися на клени.

"Сьогодні папуг не було на платанах, вони змістилися десь на 400 метрів і вибрали насіння клена. Побачила всього два папуги на різних деревах. Тому роблю висновок, що їх можна побачити в будь-якій точці міста Чернівці", - розповіла вона.

У Чернівцях на деревах оселилися папуги (фото: Тетяна Гаврилова)

Зазначимо, що раніше чернівчанин Сергій Гринюк опублікував фото, де на деревах сиділа зграя папуг. Люди розповіли, що папуги тут з'явилися ще влітку.

Ці птахи - "папуги крамера", інвазивний вид. Витримують холод до мінус 20 градусів морозу.

Крамера мешкає в тропічній Африці від Мавританії та Сенегалу до Північної Ефіопії та Сомалі, а також у Південній Азії від Пакистану до Південно-Східного Китаю.

Як ми раніше писали, у Чорнобильському заповіднику показали вишуканих тварин.

Нагадаємо, що у Чорнобилі показали тварин, які піднімають рівень води у річках, щоб захистити свої будинки.

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