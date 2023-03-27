Настоящая экзотика. На деревьях в Черновцах поселились тропические птицы (фото)

Где обитают попугаи в Черновцах

"Нет, это не Африка и не Шри-Ланка. Это Черновцы, Украина! Только сегодня их увидела, раньше только читала, что полтора года назад в Черновцах расплодились зеленые попугаи, и их видят люди на деревьях с десяток и больше. Начала изучать вопрос, и это удивительно. Оказывается, что это не редкий случай, в Европе последние годы все чаще стали замечать зеленых попугаев в разных местах, где раньше они не были замечены", - написала Татьяна Гаврилова.

Женщина рассказала, что видела попугаев на платанах, а потом они переместились на клены.

"Сегодня попугаев не было на платанах, они сместились где-то на 400 метров и выбрали семена клена. Увидела всего два попугая на разных деревьях. Поэтому заключаю, что их можно увидеть в любой точке города Черновцы", - рассказала она.

В Черновцах на деревьях поселились попугаи (фото: Татьяна Гаврилова)

Отметим, что ранее черновчанин Сергей Гринюк опубликовал фото, где на деревьях сидела свора попугаев. Люди рассказали, что здесь попугаи появились еще летом.

Эти птицы - "попугаи крамера", инвазивный вид. Выдерживают холод до минус 20 градусов мороза.

Ожереловый Крамера обитает в тропической Африке от Мавритании и Сенегала до Северной Эфиопии и Сомали, а также в Южной Азии от Пакистана до Юго-Восточного Китая.