Справжній "скарб" у гаманці. Такі 10 копійок принесуть вам 1 500 доларів (фото)

У чому особливість монети

Власник лота, продавець з Білої Церкви, зазначив, що ці 10 копійок магнітні. Окрім цього, вона має чимало інших особливостей:

нетиповий гладкий гурт

товстий середній зуб тризуба

"гострий" край.

Монета 1992 року (фото: violity.com)

В описі до свого лота продавець не став вказувати, до якого різновиду належить його монета. Втім, цей магнітний екземпляр вже зацікавив нумізматів, адже його відчеканили з нержавіючої сталі, хоча у ті роки для карбування монети використовували алюміній.

На інших фот також можна помітити, ніби малюнок на монеті трохи "з'їхав". Цей лот дуже зацікавив нумізматів, нині вони зробили вже майже 30 ставок.

За скільки можна продати 10 копійок 1992 року (скріншот)

Вартість монетки "злетіла" до 55 тисяч 557 гривень. Ймовірно, це ще не кінцева ціна, адже аукціон триває, а за лотом спостерігає 89 користувачів.