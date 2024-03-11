Справжній "скарб" у гаманці. Такі 10 копійок принесуть вам 1 500 доларів (фото)

Українські монети, які знаходяться в обігу, можуть бути неймовірно цінними. Деякі екземпляри, які "ховаються" у ваших гаманцях, приносять десятки тисяч гривень, як-от "прості", на перший погляд, 10 копійок 1992 року карбування.
Чому ця монета така цінна та як вона виглядає, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Violity.
Власник лота, продавець з Білої Церкви, зазначив, що ці 10 копійок магнітні. Окрім цього, вона має чимало інших особливостей:
В описі до свого лота продавець не став вказувати, до якого різновиду належить його монета. Втім, цей магнітний екземпляр вже зацікавив нумізматів, адже його відчеканили з нержавіючої сталі, хоча у ті роки для карбування монети використовували алюміній.
На інших фот також можна помітити, ніби малюнок на монеті трохи "з'їхав". Цей лот дуже зацікавив нумізматів, нині вони зробили вже майже 30 ставок.
Вартість монетки "злетіла" до 55 тисяч 557 гривень. Ймовірно, це ще не кінцева ціна, адже аукціон триває, а за лотом спостерігає 89 користувачів.
Нагадаємо, нещодавно ми вже розповідали, яка українська монета принесе майже 90 тисяч гривень.
Окрім цього, раніше стало відомо, що у Києві здають "елітний" пентхаус за 20 тисяч доларів на місяць.