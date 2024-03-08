ua en ru
Пт, 08 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Перевірте свої гаманці. Така українська монета принесе майже 90 тисяч гривень (фото)

П'ятниця 08 березня 2024 09:31
UA EN RU
Перевірте свої гаманці. Така українська монета принесе майже 90 тисяч гривень (фото) Скільки коштують 2 копійки 1992 року (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Деякі українські монети, які вже виведено з обігу, але усе одно можуть "завалятися" у гаманці, бувають неймовірно цінними. Так, 2 копійки 1992 року оцінюють навіть у майже 90 тисяч гривень.

Як виглядає цінна монета та у чому її особливість, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Violity.

2 копійки 1992 року - у чому "родзинка"

Так, на аукціоні з'явився цікавий лот. Продавець з Нікополя, що на Дніпропетровщині, вирішив продати рідкісну монету.

Чоловік виставив на торги 2 копійки, які було викарбувано у 1992 році. Ця монета була пробною та не мала потрапити в обіг. Усе через рідкісний брак - ескіз 2 копійок зробили з помилкою.

Перевірте свої гаманці. Така українська монета принесе майже 90 тисяч гривень (фото)

Перевірте свої гаманці. Така українська монета принесе майже 90 тисяч гривень (фото)

2 копійки 1992 року - ціна (фото: violity.com)

На монетці можна помітити вузький вінок. Саме це її головною "родзинкою". Подейкують, що таких бракованих екземплярів дуже мало, декілька десятків. Втім, іноді вони "спливають" на аукціонах.

Нумізмати цінують саме такі 2 копійки. А тому нерідко віддають за них тисячі гривень. Цього разу рідкісний лот може піти з молотка за 88 тисяч гривень. Втім, ціна може "злетіти" ще вище, якщо учасники аукціону почнуть робити ставки.

Перевірте свої гаманці. Така українська монета принесе майже 90 тисяч гривень (фото)

Перевірте свої гаманці. Така українська монета принесе майже 90 тисяч гривень (фото)

Рідкісна монета (фото: violity.com)

За лотом вже стежать 29 користувачів. Ймовірно, лот усе ж має попит та принесе власнику великі гроші.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що звичайну сосиску показали під мікроскопом.

Окрім цього, раніше НБУ випустив пам'ятну монету із дуже зворушливим зображенням.

Читайте РБК-Україна в Google News
монети Цікаві факти
NEWS
Послання Путіну та єдине прохання України. Що сказав Байден у зверненні до Конгресу
Послання Путіну та єдине прохання України. Що сказав Байден у зверненні до Конгресу