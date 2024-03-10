У Києві здають "елітний" пентхаус за 20 тисяч доларів на місяць. Дивіться, як він виглядає (фото)
Багато людей орендують житло та вивчають ринок нерухомості, аби краще розумітися у цінах. Втім, іноді трапляються доволі цікаві варіанти, як-от "елітний" пентхаус за 20 тисяч доларів на місяць, який точно може собі дозволити не кожен українець.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на оголошення з сайту OLX.
Як виглядає житло за 20 тисяч доларів на місяць
Так, в оголошенні зазначено, що трирівневий пентхаус "з євроремонтом у будинку преміум-класу" є "видовим" та розташований у центрі столиці. Площа житла - 485 квадратних метрів та ще 200 квадратних метрів облаштованої тераси.
Житло за 20 тисяч доларів (фото: olx.ua)
За 20 тисяч доларів на місяць, а це понад 760 тисяч гривень, власники пропонують не тільки "дизайнерський ремонт".
Скільки коштує оренда пентхауса у Києві (фото: olx.ua)
Поціновувачі "розкішного життя" зможуть облаштуватися на першому чи другому рівнях пентхауса (на кожному з них є спальні, гардеробні, санвузли). А на другому рівні є навіть камінна зала з мармуровим каміном та сауна.
Пентхаус у Києві (фото: olx.ua)
Але на цьому "розкішні умови" не закінчуються. На третьому рівні є винотека й лаунж-зона з баром, більярдними та тенісними столами, диваном та іншим. Окрім цього, з цієї зони є вихід на терасу, де є зона барбекю, душ та лежаки.
"Елітне" житло у Києві (фото: olx.ua)
Окрім цього, в оголошенні згадується і про безпеку. Людині, яка вирішить орендувати "елітний" пентхаус, пропонують ховатися під час повітряних тривог у закритому паркінгу, який "може використовуватися як бомбосховище".
Чи погодиться хтось орендувати такий "розкішний", як зазначили рієлтори, пентхаус - поки що залишається загадкою. Оголошення збирає тисячі переглядів, втім, досі залишається актуальним, хоча його розмістили ще наприкінці лютого.
Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, як виглядають найдорожчі українські стародруки.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, яка українська монета принесе майже 90 тисяч гривень.